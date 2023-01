Ačkoli první koš utkání dal soupeř, tak to byl jediný okamžik v zápase, kdy se dostal do vedení. Domácí odpověděli mohutným náporem, jehož výsledkem byl během chvíle dvouciferný náskok (14:2) a ten si potom, až na úsek zkraje druhé periody, udržovali po celý první poločas. Ve třetí čtvrtině potom Beksa soupeře přesnou střelbou úplně srazila do kolen a nakonec z toho byla její první stovka v tomto ročníku, nadto okořeněná dvaatřiceti asistencemi a skutečností, že se na ní podílelo šest dvouciferných střelců. A to ještě nehrál kapitán Vyoral, ten by si také jistě svoje střelecké slovo vzal…