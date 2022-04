Hned dvakrát vystoupal nejvýše zástupce Cermen Racing Teamu Pardubice.

V kubatuře 65 ccm dominoval Hugo Brant (KTM). Vyjel si první a druhé místo v rozjížďkách a celkově mu to vystačilo na prvenství.

Ve třídě 85 ccm byl suverénní David Widerwill (KTM), ten si podmanil obě dvě bodované rundy, když v té druhé svedl ostrý boj o vítězství s Martinem Červenkou (Orion Racing Team Litomyšl, KTM). Ten chvíli dokonce vedl, potom ale chyboval a Widerwill se dostal zpět na špici. I druhé místo v cíli však Červenkovi vydalo na celkový bronzový stupínek.

Bednu v této třídě doplnil celkově druhý Stanislav Pojar (KTM) reprezentující ÚAMK Zejax Motoklub Chrudim. Tento chrudimský tým měl úspěšného zástupce i na pětašedesátce, Josef Vrtal (Husqvarna) bral pátou příčku.

I v silnější třídě závodí mezi elitou

Další vynikající výsledek pro Cermen Racing Team vyjel Vítězslav Marek (KTM), který v letošním roce přesedlal na stroj kubatury 125 ccm. Že i v ní se zařadí mezi nejlepší, to ukázal hned v Horažďovicích dvěma druhými místy, rychlejší než on byl pouze vítězný Julius Mikula. Pěknou čtvrtou pozici navíc přidal další reprezentant Cermen Racing Teamu Tomáš Ptáček (KTM). Do této třídy vkročil odvážně také loňský český vicemistr z „pětaosmdesátek“ Dominik Kučeřík (Orion Racing Team, KTM) a při premiéře z toho bylo velmi slušné sedmé místo.

Barbora Laňková vstoupila do seriálu mistrovství České republiky žen v pozici obhájkyně titulu z minulého roku. Nebývalá vyrovnanost závodu způsobila, že děvčata od druhé do páté pozice se porovnala na shodných 38 bodech a o konečném pořadí rozhodoval výsledek druhé jízdy a ten odsoudil Laňkovou (Suzuki) k nepopulárním „bramborám“. Obě rozjížďky opanovala s převahou šestnáctiletá Aneta Čepeláková.

Další díl tohoto seriálu se nastěhuje do Pardubického kraje, konkrétně do Horního Újezdu u Litomyšle, kde se pojede v sobotu 7. května.