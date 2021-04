Závodník z Kostelce nad Orlicí Jan Kopecký dojel na Valašce v celkovém pořadí druhý.

Kostelecký Jan Kopecký se svým navigátorem Janem Hlouškem v akci na trati Kowax Valašské rally. | Foto: Deník/Lukáš Ston

První podnik domácího šampionátu v rallye je minulostí. 39. ročník populární Kowax Valašské rally ovládl Rus Gryazin, který se svým vozem Volkswagen Polo Gti R5 dominoval od startu až do cíle. Druhý dojel po sobotních problémech východočeský pilot Jan Kopecký. Do pořadí českého šampionátu tak zapsal nejvíce bodů. Pro Kopeckého to na Valašce byla velká premiéra, když po dlouhých letech nestartoval v továrním týmu Škody, ale “pouze“ v dealerském týmu Agrotec.