„Je tam třicet skvělých závodníků na fabrických strojích, dostat se mezi ně je velmi těžké. Už mě ale berou za opravdového soupeře, což mě velmi těší,“ tvrdil Michek, kterého v páteční etapě dělilo od nejlepšího pouze deset minut (bez následné penalizace). Jak je možné, že soukromý český tým prohání tovární s prakticky neomezeným rozpočtem? Tajemství je v komponentech, které si Orion Moto Racing Group vyvíjí ve spolupráci s českými dodavateli. Jde například o sedačku, řetězy nebo výfuk.

V bivaku tým poutá pozornost a soupeři je přezdívají „Blue Army“. Jejich svítivě modrožluté motorky a kombinézy budí respekt, vždyť v letošním ročníku se Martin Michek drží pravidelně mezi nejlepšími dvaceti jezdci. Jeho kolega Milan Engel je po pátku na 26. příčce. Přitom na startu je více než třicet jezdců na továrních motorkách a ze stájí, které na Dakaru fungují ve zcela profesionálním režimu.

„Při detailním pohledu jsou před Martinem pouze čtyři jezdci, které nemají fabrickou techniku. Z toho dva jsou v satelitním týmu a dostávají tovární podporu,“ popsal realitu Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion Moto Racing Group. Potvrdil tím fakt, že se dlouhodobě nejlepšímu českému motocyklovému týmu na Dakaru v letošním roce velmi daří. A to navzdory rychlému profilu tratí, které vyhovují strojům se silnějším motorem

„Doposud se nám nestalo, abychom v každé etapě byli v TOP 20. Předtím došlo pokaždé k nějakému výsledkovému výkyvu, nyní jsme ve špičce pravidelně,“ dodal Krajčovič. Úspěch je o tím větší, že kategorie motocyklů je na soutěži suverénně nejsilnější, nikde jinde není tolik továrních týmů.

V čem tedy spočívá kouzlo českých motorek? V technických detailech, přesněji komponentech. Český tým využívá motorky od KTM, další materiál si ale vyvíjí a připravuje ve vlastní režii a s domácími výrobci. „Například naše sedačka od firmy MXS je dělaná pro jezdce na míru a z vodě odolných materiálů. Řetězy máme od společnosti ČZ, která má stoletou tradici a brzdy od Goldfrenu. Firma nám dodává brzdové destičky přímo na míru, abychom měli jistotu, že budou odolné teplotě a dalším oděrům,“ vysvětluje Krajčovič.

„V neposlední řadě využíváme výfuky od Roberta Pokorného. Vyvíjíme ho už šest let souběžně s nastavením našeho motoru. To je pro nás obrovský přínos, spojíme tak daleko více výkon motoru s výfukem, což je jedna z nejdůležitějších věcí. Například od KTM dostanete sice kvalitní výfuk, ale stále je to sériová technika,“ popsal klíčovou věc Krajčovič.

Nezbývá než věřit, že se reprezentantům Orion Moto Racing Group povede i ve druhé polovině soutěže, která startuje v neděli, alespoň stejně tak dobře jako doposud. (rh, mrg)