Jaké je vaše hodnocení základní části 1. FUTSAL ligy?

Tento rok byla základní část odlišná od předchozích. Normálně se hraje sedm měsíců a tentokrát to byla přesně polovina. Když se do toho zahrnou termíny národního týmu, jsou to další tři týdny mínus, u nás navíc další tři týdny při Lize mistrů. Bylo to náročné pro každého, speciálně ale pro celky, které mají hodně hráčů v národních týmech. Navíc jsme si prodělali onemocnění covid, kvůli němuž jsme museli zápasy odložit. Celkově to bylo osmnáct zápasů zhruba za padesát dní a to je velmi náročné. Neměli jsme moc možností na tréninky, přesto si kluci vedli velmi dobře s přihlédnutím ke všemu, čím jsme si prošli. Nyní věřím, že budou mít všechna mužstva stejné podmínky, a za to jsem šťastný.

V defenzívě jste se běh sezony znovu dostali pod jeden inkasovaný gól na zápas…

Snažíme se tvrdě pracovat na všech aspektech hry, máme v našem týmu hráče, kteří si jdou za kolektivním výsledkem. To je vidět především na naší obraně. Za pět let, co v Chrudimi působím, jsme měli zdaleka nejlepší obranu, letos se nám dokonce podařilo dosáhnout cíle, že budeme mít průměrně méně než jeden inkasovaný gól na utkání. Navíc v deseti zápasech jsme udrželi čisté konto. Nemám ponětí, jestli se to už někdy někomu v ligové historii povedlo, ale je to vskutku expresivní číslo.

Neodnesla to naopak ofenzivní část?

I směrem dopředu jsme velmi aktivní, dokážeme si vypracovat velké množství brankových příležitostí. Máme hodně střel na bránu za zápas, ale celkově je to pod hranicí toho, co dokážeme. Především na této části se snažíme neustále pracovat. Ke zlepšení již dochází a věřím tomu, že se to v nadcházejícím play off jasně ukáže.

Nejvíce bodů v základní části jste ztratili proti Plzni, kterou se ani jednou nepodařilo porazit. Jaké jsou příčiny?

Primárně je to fakt, že stojíme proti velmi kvalitnímu celku, což je jasné už podle počtu hráčů, kteří hrají za národní tým. Zápasy s Plzní měly velmi rozdílné vlastnosti. V prvním jsme si nechali vyloučit brankáře, podle mého nespravedlivě, a i přesto, že náhradník odvedl skvělou práci, na výsledek to vliv mělo. Ani jeden z týmů nehrál v tom utkání dobře. V odvetě bylo vše jiné, měli jsme nakročeno k výhře, ale udělali chybu a to nás stálo vítězství. Po dvou remízách je vyrovnanost na čele tabulky zcela očividná.

Na čele střeleckých tabulek Chrudimi se umístili oba bratři Drozdovi, mezi které se vklínil jenom Max. Představují právě dvojčata Drozdovi v současné době největší ofenzivní sílu Chrudimi?

V Chrudimi vidíme věci jinak, nelze individualizovat týmový sport. Pavel a David zatím hrají skvělou sezonu. Například David dokázal, kromě nejvíce nastřílených branek, jako druhý hráč v pořadí odebrat co nejvíce balonů soupeři. Pavel dnes hraje naprosto na jiné pozici, než když do týmu přišel, tvrdě pracoval a můžeme ho tak využít na pozici pivota. To je odraz jeho skvělé práce. Pamatuji si, že oba do Chrudimi dorazili bez znalosti, byli to fotbalisté s malou hbitostí. Nyní jsou fyzicky úplně jinými hráči a futsalovými specialisty. Davida bych přirovnal k brazilským hráčům v minulosti, míč vždy blízko u těla, krátké driblování a kvalitní přihrávky, patří bezpochyby k pěti nejlepším hráčům v lize. Pavlovi vývoj trval trochu déle, má stále tendenci se zlepšovat. Oba jsou bezpochyby důležitou součástí útočné hry našeho týmu. Mohu však s jistotou říci, že v play off se projeví i jiní, každý na tom tvrdě pracuje.

Na jméno soupeře do čtvrtfinále jste čekali velmi dlouho, prakticky tři týdny jste se připravovali na neznámý celek. Byla to velká komplikace?

Máme velký respekt k našemu soupeři, ale přípravu jsme zaměřovali jen a jen na sebe. Nebudeme měnit náš styl hry, budeme muset pouze provést určité úpravy pro každý zápas a to jde vždy rychle. Nyní zatím víme jen termín jednoho utkání, ale tím si projdou všechny týmy. Nevidím to jako problém.

Po základní části měl chrudimský tým dostatek času na odpočinek a posbírání fyzických sil. Naopak ale půjde do play off nerozehraný. Je to výhoda nebo nevýhoda?

Ve skutečnosti jsme moc odpočinku neměli. Tvrdě jsme pracovali na fyzických aspektech a zejména druhý týden reprezentační přestávky byl pro hráče velmi náročný. Kromě toho ještě musíme uzdravit sportovce, kteří se vrátili z národního týmu. O víkendu jsme se vrátili do práce s kompletním týmem a zaměříme se na taktické aspekty čtvrtfinále. Pauza před play off byla pro psychiku hráčů dobrá, vzhledem k maratónu zápasů, který absolvoval. Bohužel reprezentanti toho nemohli využít a právě na ně se teď musíme více zaměřit. Musíme s nimi pracovat chytře, aby byli na nejdůležitější část sezony připraveni v co nejlepší formě. Šedesát procent týmu je plně připraveno na play off, nyní se postaráme o zbytek, abychom byli v plné síle připraveni na nejdůležitější část letošní futsalové sezony.