„Máme obrovskou výhodu v tom, že se u nás v pátek konalo zároveň mistrovství Evropy, kde jeli ti nejlepší závodníci. S nadsázkou řečeno, závodníkům jsme zaplatili pouze jednu noc na víc,“ vysvětluje silné obsazení Evžen Erban, dlouholetý ředitel Zlaté přilby.

Chcete důkaz? Z finálového závodu ME se do 74. ročníku Zlaté přilby města Pardubic přesunulo hned deset elitních jezdců z šestnáctky, která v pátek večer pod umělými světly závodila.

Budou na startu



Václav Milík, Jan Kvěch, Petr Chlupáč,Daniel Klíma, Eduard Krčmář (všichni Česká republika), Jason Doyle, Max Fricke, Jaimon Lidsey (vš. Austrálie), Mads Hansen, Niels-Kristian Iversen, Rasmus Jensen, (vš. Dánsko), Timo Lahtu (Finsko), David Bellego, Jordan Dubernard, Dimitri Berge (vš. Francie), Michele Paco Castagna, Nicolas Covatti (oba Itálie), Andžejs Lebeděvs (Lotyšsko), Norbert Magosi (Maďarsko), Norick BLÖDERN, Kevin WÖLBE (Oba Německo), Krzysztof Buczkowski, Bartosz Smektala (oba Polsko), Daniel Gappmaier (Rakousko), Matic Ivačič, Nick Škorj, Matej Žagar (vš. Slovinsko), Jakub Valkovič (Slovensko), Oliver Berntzon, Antonio Lindbäck (oba Švédsko), Marko Levishyn (Ukrajina), Luke Becker (USA), Daniel Bewley, Adam Ellis (oba Velká Británie). Dvě místa jsou ještě nezaplněná. Rezervním jezdcem je Jaroslav Petrák.

Dudek na roztrhání

Mohlo jich být i jedenáct. Jenže. Nabitý závodní program patrně neumožní v neděli obhajovat prvenství Patryku Dudkovi.

„V pátek jel v Pardubicích, dnes ho čeká závodění v polské lize v Čenstochové a v pondělí je povolán do Švédska na finále ligy. Má tenhle logistický problém a na pětadevadesát procent u nás v neděli nebude startovat ,“ objasňuje tiskový mluvčí závodu Petr Moravec.

Jeho pozice ve startovní listině zůstává ještě volná.

„Ale máme rozjednaného Kolodzieje. Jisté je, že místo něho nastoupí velmi kvalitní závodník,“ slibuje Moravec.

Český fanoušek začíná mít „absťák“. Naposledy si totiž mohl na hlavu posadit unikátní trofej Václav Milík v roce 2017. Pardubický borec se divákům představí i letos.

Slušné vyhlídky na stupně vítězů má také Jan Kvěch. Ten už jednou dojel druhý.

Celkem si navlékne rukavice pět českých plochodrážníků. Kromě tuzemských es ještě Eduard Krčmář, Petr Chlupáč a Daniel Klíma.

Zlatá přilba vypukne ve 12:20, velké finále je na programu o čtyři hodiny později.

Systém závodů



Jezdci jsou nasazeni do čtyř vylučovacích skupiny po šesti. V každé skupině se uskuteční tři jízdy. Jezdci mění v jednotlivých jízdách podle předem daného klíče startovní pozice. Z každé vylučovací skupiny postupují tři nejlepší závodníci.



Čtvrtfinálové skupiny tvoří dvanáct jezdců postupujících z vylučovacích skupin a dvanáct nasazených závodníků. Ti jsou nasazeni do čtyř skupin po šesti podle daného postupového klíče. V každé skupině se uskuteční tři jízdy. Jezdci mění v jednotlivých jízdách podle předem daného klíče startovní pozice. Z každé skupiny postupují tři nejlepší do semifinále.



Do dvou semifinálových skupin po šesti jsou rozděleni jezdci na základě výsledků čtvrtfinálových skupin podle daného postupového klíče. V každé se uskuteční tři jízdy. Jezdci mění v jednotlivých jízdách podle předem daného klíče startovní pozice. Jezdci na 1. až 3. místě skupiny postupují do velkého finále o 1. až 6. místo, jezdci na 4. až 6. místě se zúčastní malého finále 7. až 12. místo.



Do celkové klasifikace výsledků jednotlivých skupin se započítávají dva nejlepší dosažené výsledky ze tří jízd. Všechny jízdy se uskuteční se šesti jezdci na dráze v jedné jízdě. Jezdec může kteroukoli jízdu vynechat. Ve vylučovacích skupinách a ve čtvrtfinálové skupině za něho může být postavena traťová rezerva.



Při rovnosti bodů ve skupinách rozhoduje: 1) lepší výsledek ze dvou posuzovaných jízd, 2) lepší třetí nezapočítávaná jízda, 3) lepší poslední vzájemný souboj.

Zlatý předkrm

Zlatý předskokan. I takto se dá nazvat Zlatá stuha. Tedy klání juniorů. Letos se koná po osmačtyřicáté. Stejně jako její starší sestra se pyšní přídomkem nejstarší plochodrážní závod na světě. V plochodrážním světě má zvuk, také proto, že v Pardubicích závodilo mnoho budoucích šampiónů. Posledním českým vítězem se stal před pěti lety Eduard Krčmář. Letos zasáhnou do bojů Jan Kvěch, Petr Chlupáč, Jan Jeníček, Jaroslav Vaníček, Daniel Klíma a Matouš Kameník. Závod zahájí v 15:45, finále je plánováno na pátou.

„Poučil jsem se z loňska. Chci do do top tři“



Motoristická MMA nebo také obdoba americké ploché dráhy. To všechno mohou být přezdívky pro disciplínu zvanou Flattrack. A právě její vyznavači, plná třicítka z jdedenácti zemí, se dnes sejdou na svítkovském oválu, aby si to rozdali o další body do seriálu závodů o mistra světa.



CHCE ŽIVOTNÍ ZÁVOD



O nejvyšší příčky usiluje také Ervín Krajčovič, který drží průběžné sedmé místo.



„V minulém roce mi moc nechybělo ke stupňům vítězů. Letos bych rád patřil k nejrychlejším a dojel na bedně,“ vyhlašuje zkušený domácí jezdec.



V loňském roce v Pardubicích dosáhl pátým místem na své kariérní maximum. Přitom jezdil několik kol na třetí pozici, v tom závěrečném byl čtvrtý…



„Z toho jsem se poučil a nyní chci být v top tři. To je můj hlavní cíl,“ opakuje.Na pardubický závod se naladil při posledním zastavení . Ve francouzském Morizes dojel šestý. „Byl jsem spokojený, protože v letošním svěťáku se konkurence ještě zvýšila,“ uvědomuje si Krajčovič.



A jaký má Ervín Krajčovič manuál, který by ho mohl přivés(z)t na bednu?



„Především je nutné najít optimální stopu. Každá dráha je jiná, každé nastavení motorky i styl závodníka. Abyste byl úspěšný, všechno do sebe musí zaklapnout,“ líčí jezdec, který vypichuje ještě jeden bod: „Nejčastěji těžím z rychlých startů. Do prvních kol se snažím dát úplně všechno a pak si mohu jet vlastní jízdu.“



IDEÁL PRO PŘEDJÍŽDĚNÍ



Svítkovská dráha patří k nejdelším s jedním oválem o délce 319, 5 metru. Nabízí tak iks příležitostí ke změnám průběžného pořadí.



„Pro flattrack, kde jedeme ve dvanácti lidech, je to ideální. Tady se dá pořád najít hodně místa na předjíždění. Na víc je dráha fantasticky připravená a pro mnohé může být příkladem,“ vysekl Ervín Krajčovič pochvalu pořadatelům ze Zlaté přilby Pardubice.



Na druhou stranu se přiznává k jedné věci.



„Přijde mi, že mi svítkovský ovál moc nesedí. No a pak na něm jedu závody a nějakým záhadným způsobem propluji,“ nechápe.



Před rokem přišlo do hlediště plochodrážního stadionu přes pět tisícovek fanoušků netradiční plošiny.



„Byla to bomba. Pamatuji si, jak mě podporovali. Letos jsem pro něj připravený udělat medaili. Pokud by se to podařilo, asi bych z afterparty odcházel hodně zničený,“ směje Krajčovič.



Začátek hlavního závodu je naplánován na jednu po poledni. Základních jízd je šestnáct. Z nich se desítka nejlepších jezdců kvalifikuje do finále. O dvě poslední příčky zabojuje zbytek a poté už následuje jen finále.

Vyhlíží životní závod? Zkušený jezdec ve flattracku Ervín Krajčovič chce dnes překonat své kariérní maximum.Zdroj: Jakub Frey