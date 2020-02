Florbalový klub Piráti Sokol Chrudim má při své premiérové divizní sezoně za sebou další nepříjemnou porážku. V pátek večer před vlastními fanoušky sahal po skalpu třetího týmu tabulky, po nevydařené třetí části ale naděje na další bodový zisk rychle zhasly.

ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

I přesto, že první třetina vyšla lépe Vysokému Mýtu, které si neslo do kabin vedení 2:1, prostřední část přinesla pravý opak. Piráti zlepšili útočnou hru a během patnácti minut nastříleli do sítě svého soupeře pět branek. Průběžné skóre 6:3 dávalo Chrudimským velkou šanci na zisk dalších tří bodů, které by znamenaly tři kola před koncem základní části větší náskok před posledním pronásledovatelem.