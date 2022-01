Poprvé se ve třetí nejvyšší soutěži České republiky v tomto ročníku představuje celek TJ Jiskra Heřmanův Městec. Skupina B plná předních tuzemských klubů (mj. HB Ostrov, Havířov, Hodonín, MS Brno aj.) je ovšem zatím nad síly družstva z Chrudimska. Prohrálo všech svých doposud odehraných čtrnáct duelů při celkovém skóre 26:140 a nachází se na poslední patnácté příčce v průběžné tabulce. Nejlepším jednotlivcem v barvách Jiskry je mladík Dan Volhejn s úspěšnosti ve dvouhrách 35,14 % (13 výher – 24 porážek).

3. liga muži skupina C

Velký návrat na scénu slaví borovský stolní tenis, tentokrát ve spojením se sousedním TJ Sokol Korouhev. S jedinou porážkou vstoupí do odvet jako vedoucí celek skupiny. Ono se není co divit, když se do řad tamního Sokola po letech vrátil David Marek. Ostřílený borec, který byl před časem základním stavebním kamenem památné borovské jízdy celostátními soutěžemi až do extraligy, je zpět a dokazuje, že ze svých herních kvalit nic neztratil. Jeho čísla 43 vyhraných singlů (ze 44!) a k tomu deset úspěšných čtyřher nepotřebují bližší komentář. K němu se přidal především Jan Škalda hostující z SK Dobré (25 výher – 11 porážek) a Borová má na kontě dvanáct vítězství ze třinácti utkání. Tu jedinou porážku (7:10 na konci listopadu) utrpěla se svým nejbližším pronásledovatelem a krajským rivalem Teslou Pardubice, průběžně druhou pouze s dvoubodovou ztrátou. Rovněž velmi dobře hrající Tesla se opírá o vyrovnaný trojlístek hráčů náležejících do TOP 5 třetí ligy, co se týče úspěšnosti: Jakuba Mertu (23 – 1), Michala Kleprlíka (22 – 2) a Dominika Bělohlávka (19 – 5). Druhá polovina třetiligových bojů slibuje na špici velké drama, do něhož kromě Borové-Korouhve (34 bodů) a Tesly (32) mohou promluvit HB Ostrov D (30) nebo Zruč nad Sázavou (29). V klidném středu pořadí se pohybuje aktuálně šestá Jiskra Holice, za kterou nejvíce úřadují Michal Jelínek (32 – 10) a Michal Mádlo (25 – 13).

1. liga ženy skupina B

Nepříliš povedený podzim mají za sebou stolní tenistky Jiskry Ústí nad Orlicí. Nastoupily do jedenácti utkání a ani v jediném se neradovaly z vítězství, na jejich konto padly toliko tři remízy. Vinou toho jsou ve dvanáctičlenné soutěži desáté a tedy na sestupové pozici. Oporou jim je především Jana Svojanovská, která hrála z padesátiprocentní úspěšnosti v singlech (10 – 10).

2. liga ženy skupina B

Pouze vedoucí Stodůlky jsou prozatím lepší než hráčky TJ Sokol Chrudim, navíc o jediný bod a před odvetami je tedy možno spřádat plány na útoky na nejvyšší příčku. Sedm vítězství z devíti kol (včetně skalpu lídra), to je bilance, jaká rozhodně stojí za pozornost. Sokol se opírá především o dvojici Tereza Sedláčková (24 – 2) a Andrea Heřmánková (19 – 7), první jmenovaná je dokonce nejúspěšnější hráčkou této druholigové skupiny. Druhým zástupcem kraje je rezerva Jiskry Ústí nad Orlicí, ta se nachází na osmé příčce, na rozdíl od kolegyň z áčka však má dva vítězné duely v kapse.

Krajské soutěže

A ještě krátký pohled do kraje. V divizi je nejlepší pětice naskládána do rozmezí tří bodů, vede Hlinsko (37) před Loko Pardubice a TTC Ústí nad Orlicí (oba 36). Ve skupině A krajské soutěže potvrzuje dobrou klubovou formu béčko Borové-Korouhve, v první polovině ročníku bylo s jedenácti výhrami stoprocentní. Ve skupině B svádějí boj o vedení Sudslava (34) a Ústí nad Orlicí (33). Zajímavostí je, že na osmém místě se nachází tým KST SK US Steinerová Choceň, která hrál, pochopitelně v úplně jiném složení, řadu let první ligu.