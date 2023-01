„Výsledky v této kategorii máme úžasné, je to něco výjimečného,“ prohlásil v cíli Michek. „Emoce v cíli byly pochopitelně obrovské, celý tovární tým KTM nám gratuloval,“ doplnil Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.

Michek po čtrnácti etapách ztratil na vítězného Argentince Kevina Benavidese (ten se mimochodem dostal do první příčku v nedělní poslední etapě o necelou minutu!) hodinu a 42 minut.

Umí jít do rizika, ale ne bezhlavě

Byl to nejnáročnější Dakar v Saudské Arábii, jenže českým motorkářský tým v něm obstál. Michek kromě dvou etap pokaždé dojížděl v elitní dvacítce, neměl nějaký zásadnější technický problém.

Tomu se bohužel nevyhnul stájový kolega Milan Engel, který neprojel cílem páté etapy a musel proto skončit.

Kromě toho Michek získal na letošním ročníku Rallye Dakar svůj nejlepší výsledek, když v jednom dnu byl devátý nejrychlejší. V poslední etapě navíc dojel jedenáctý.

Jaké je jeho kouzlo?

„Tahal jsem, co to šlo. Jsem blázen, protože občas jsem šel v některých situacích do risku, po hlavě. Jsem fakt rád, že jsem to přežil a dostal se do cíle,“ prohlásil v cíli Michek, který opět hodně trápil soupeře z továrních týmů.

„Dva roky zpátky jsme byli druzí v netovárních týmech, takže jsme letos vylepšili naše maximum. Potvrdili jsme znovu, že jsme jeden z nejlepších týmů bez fabrické podpory. Ano, pomohly nám výpadky jiných soupeřů, ale o tom také Dakar je,“ dodal spokojený týmový manažer.

Kdo chce dopředu, musí to „smažit“

Michek má za sebou čtvrtou Dakarskou rallye, pokaždé dojel. V minulém ročníku sice obsadil celkově 36. místo, musel se ale vzpamatovávat z nehod, které se mu staly na přejezdu nebo v poušti. Letos se mu nehoda vyhnula, přitom musel překonávat nejdrsnější trasu, jaká v Saudské Arábii kdy byla.

„Martin jede rychle, ale zároveň to má pod kontrolou. Moc dobře ví, co na motorce dělá, má každý metr trasy dobře promyšlený a v tomhle je jeho přednost,“ prohlásil Ervín Krajčovič.

Navíc samotný Michek o sobě prohlašuje, že je během měřených úseků blázen, a že mu nevadí občas zariskovat.

„Tohle je trendem posledních ročníků Dakaru. Pokud chcete být v této nejprestižnější kategorii vpředu, jinak to nejde. Musíte jet fakt hodně rychle a občas v těch nebezpečných terénech zariskovat. Vidíme to, jak energicky Martin na trati působí, velmi často odrovnává přední ráfky,“ komentuje s úsměvem manažer Krajčovič.

Největší krizový moment pro Michka byla asi předposlední etapa, v které měl padesát kilometrů před cílem technický problém, když mu na motorce odešlo vstřikování. A dva kilometry po průjezdu se stroj zastavil.

Oslavy českého týmu budou střídmé, v Saudské Arábii je alkohol zakázaný. „Budeme slavit dobrou náladou, která je u nás naštěstí po celý Dakar. Furt si ale plácáme a fotíme, spadlo to z nás,“ řekl s úlevou Krajčovič. Pro tým Orion Moto Racing Group to byla desátá účast na Dakaru.