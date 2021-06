Byl u toho, když Svitavy coby nováček vstoupily do národní basketbalové ligy. Byl u toho, když se v ní etablovaly, když se začaly stále více prosazovat do jejího popředí, když bojovaly o medaile i když si zahrály evropský pohár. A klubový manažer PAVEL ŠPAČEK je u toho rovněž nyní, když jeho klub Kooperativa NBL z finančních důvodů opouští a připravuje se na nižší soutěž.

Nejprve prosím zhodnoťte svitavskou basketbalovou sezonu z vašeho pohledu?

Věděli jsme, že nás čeká vzhledem k přestavbě kádru složitá sezona. Ovšem realita výrazně předčila naše obavy. Příprava přitom byla velmi dobrá, tvrdě jsme trénovali po celý červen, i když hráči měli na oddych pouze pár týdnů, protože soutěž začínala „pro jistotu“ dříve. Potom však přišlo onemocnění Bujnocha a několik zranění, což nově se tvořícímu týmu uškodilo a v úvodu ligy jsme měli obrovské problémy s obranou. Postupem času se přece jen hra zkonsolidovala a bojovali jsme o šesté místo po základní části znamenající postup do skupiny A1. Pohříchu to nevyšlo, konečné deváté místo a po šesti letech nepostup do play off je zklamáním. Tým měl na to být šestý až sedmý, prvních pět družstev bylo výkonnostně o kousek výše.

Jak jste řekl, ani umístění a převážně ani předvedené výkony nenaplnily ambice. Kde vidíte zásadní příčiny?

Některá prohlášení před sezonou o bojích o medaile neměla pevné základy. Budovali jsme nový tým a měli jsme v něm méně top hráčů. Vsadili jsme na českou cestu, ale realita ukázala, že chybí lídři, kteří by dokázali zápas odtáhnout. Z příchozích Čechů to bohužel nešlo říci ani o jednom. Potenciál měl Bujnoch, ale toho přibrzdily nemoc a časté zdravotní potíže Z Čechů tak nadále zůstali lídry jen Marko se Slezákem. Velké problémy jsme měli v podkošovém prostoru. Po odchodu šestice Puršl, Dodd, Thompson, O'Brien, Kovář, Jelínek nenaplnili příchozí Bujnoch, Proleta, Johnson a Křivánek zdaleka očekávání.

Co říci ke jménům, která kádr Turů předčasně opustila?

Proleta byl sice dobrý v útoku, ale jeho obrana byla propustná a muselo dojít k výměně za bojovnějšího Pinkstona. Křivánek měl výkony velmi nevyrovnané a tak jsme dali přednost mladíkovi Hlobilovi, který si šanci zahrát NBL zasloužil. Pod košem byl nejlepší Johnson, ale reprezentant Puršl byl mnohem všestrannějším pivotem. Když přičteme i menší zkušenosti trenérů, tak z některých zápasů musely fanoušky po loňské jízdě bolet oči.

Přesto, skupina A1 a čtvrtfinále byly velmi blízko a Tuři to měli a mohli zvládnout…

Udělali jsme pár změn v sestavě i v trenérském složení, kluci zabojovali a stoupali tabulkou. V posledním zápase základní části jsme si doma proti Brnu mohli zajistit skupinu A1, ovšem soupeř byl lepší a životní výkon mladíčka Bálinta nás poslal do spodní šestky. Tam nám zpočátku chyběl zraněný Marko, což nás stalo porážku s Olomouckem a tím také šanci být sedmí. Dvojzápas předkola play off s Ústím nad Labem byl vyrovnaný a k postupu nám chybělo potřebné štěstí. V poslední vteřině domácího zápasu vyklouzl míč z obroučky po nájezdu Sehnala a v Ústí nepadla závěrečná postupová trojka z ruky Svobody.

Mnozí čekali, že v sezoně sáhnete ke změně na postu trenéra. Proč se tak nestalo?

Co se týče hlavního trenéra, tak po zlepšené hře v závěru základní fáze jsme s ním na jaře vzhledem k vnějším vlivům soutěž dohráli. Věřím, že se jako mladý nadějný český trenér z této sezony do budoucí trenérské práce poučil.

Absence diváků v hale Na Střelnici. V případě Svitav to byla asi obrovská rána, že…

Naši příznivci byli vždycky šestým hráčem na hřišti při domácích, ale i venkovních utkáních. V těžkých chvílích náš tým dokázali podržet, a to nám letos ohromně chybělo. Jsem si naprosto jist, že kdyby se hrálo před fanoušky, tak jsme hráli skupinu A1.

Když vyšlo na světlo světa, že Tuři nebudou mít finance na další pokračování v české lize, ovlivnilo to podle vás výkony a přístup družstva?

Avízo o odchodu titulárního partnera jsme dostali v závěru loňského roku. Snažili jsme se hledat finančně silného sponzora, ale covidové období k tomu právě ideální. Na jaře se tato informace dostala i do hráčské kabiny a určitě to na psychice hráčů nepřidalo. Přesto výplaty chodily v termínu a tak věřím, že jsme vytvořili maximální podmínky pro to, aby jejich výkony byly kvalitní. Pravdou ovšem rovněž je, že některé zápasy ve skupině A2 se týmu herně nevydařily.

Covidové komplikace poznamenaly celý minulý ročník. Jak ovlivnily svitavské fungování jak po sportovní, tak po ekonomické stránce?

Pandemie výrazně ovlivnila jak veřejné finance, které se krátily zhruba o dvacet procent, tak i reklamní peníze, úbytek partnerů byl přibližně o pětinu. Neumím odhadnout, jaký měla vliv na rozhodnutí titulárního partnera končit, ale před sezonou jsme podepisovali nové hráče na více let, takže zřejmě jedním z vlivů mohla být. A co se týče vlivu na sport, bylo to opravdu těžké ve všech činnostech. Pravidelné testování hráčů i realizačních týmů, speciální režim při zápasech i trénincích. Trenéři nevěděli dva dny před zápasem, v jaké sestavě budou moci nastoupit a jestli vůbec. Covid nám všem bral emoce a radost ze hry. Atmosféra zaplněné fandící haly je prostě „droga“, která ze sportu dělá ten dokonalý zážitek.

Novým trenérem Svitav v první lize se stal zkušený kouč Peter Bálint ostřílený mnoha sezonami v NBL. Naposledy působil na lavičce Nové huti Ostrava.

Zkuste ozřejmit, proč není možné, aby Svitavy působily v nejvyšší soutěži s výrazně přiškrceným rozpočtem, proč jste to vyhodnotili jako nereálné? Jednoduše řečeno – proč to po odchodu hlavního partnera dál nejde?

V první sezoně v roce 2010 jsem chtěli být v NBL konkurenceschopným týmem. V týmu jsme měli mládežnické reprezentanty doplněné o pár zkušených hráčů včetně několika cizinců. Uhráli jsme sedm výher a chodila plná hala. Pokud bychom chtěli být konkurenceschopným týmem i v té dvanácté sezoně, potřebovali bychom mít rozpočet zhruba ve výši sedmi milionů korun, a k tomu nám bohužel minimálně dva chybí. Zde se „obnažila“ nevýhoda menšího města s nižším rozpočtem. Třeba Hradec Králové dostává ročně od města čtyřmilionovou dotaci a k tomu má zdarma halu. U menších měst to samozřejmě musí být úměrné výši rozpočtu, takže je nutno na nejvyšší soutěž zapojit více marketingových peněz. Šance získat mimořádné peníze z veřejných zdrojů není možná a ani mi nepřipadá správná.

Přesto, kdybyste do toho i tak šli, jak by to mohlo vypadat?

Pokud bychom hráli i v příštím roce Kooperativa NBL, museli bychom jít cestou laciných cizinců a mladých levných českých hráčů, což by byla cesta velmi riskantní s velice nejistým výsledkem. Letos i poslední dva týmy tabulky Olomoucko s Ostravou měly konkurenceschopné celky. Připadá nám jako seriózní uvolnit cestu do NBL Jindřichovu Hradci, který má v současnosti dvojnásobný rozpočet než my, a pokusit se vrátit do ligy cestou přes druhou nejvyšší soutěž. V minulosti šla tímto směrem například Opava a velmi jí to prospělo. Dnes se už moc neví, že Pumprla se Šiřinou herně rostli právě v první lize.

Když se nyní setkáte ve Svitavách klubovými fanoušky a dáte se s nimi do řeči, co si od nich vyslechnete? Porozumění, výčitky, nepochopení…

Všichni to vnímáme po jedenácti letech velmi smutně. Je to prostě veliká škoda, ale i těžké chvíle musíme ustát a pokračovat v práci dále. Pevně věřím, že se dokážeme s podporou našich partnerů i fanoušků s touto situací poprat a brzy předvedeme v naší krásné hale znovu basketbalové sportovní divadlo.

Od historicky prvního zápasu v Pardubicích jste ušli s basketbalem pořádný kus cesty. Co byste za celou tu dobu označil za vrcholy svitavského působení na nejvyšší basketbalové úrovni?

Bylo to krásných jedenáct let, kdy jsme se učili s Ivo Hejdukem a Martinem Lepoldem, jak klub budovat. Velmi nám pomohl Luboš Růžička, který do Svitav přinesl zkušenosti z Prostějova a Nymburka. Po příchodu Jindry Horáka a podpisu Romana Marka s Pavlem Slezákem jsme byli připraveni k ataku na medailové pozice. Měli jsme vybudovanou sportovní infrastrukturu včetně zázemí a rehabilitace. Naučili jsme se také velmi dobře skautovat zahraniční hráče a vlastně každý rok přivedli do Svitav hvězdu ligy.

A také jste se postupně posouvali výše tabulkou…

To, že jsme byli po základní části druzí za Nymburkem, považuji za malý sportovní zázrak. Sice jsme tento zázrak před třemi lety ještě do medaile nepřetavili, ale o rok později to zacinkalo, i když v nedohrané sezoně. K tomu jsme přidali i dvě třetí místa z Final Four českého poháru. Tři bronzy Svitav budou navždy zapsány v basketbalových kronikách. Obrovskou zásluhu na těchto úspěších mají město, kraj a všichni podporovatelé svitavského basketbalu včetně fanoušků.

Na co nejraději vzpomínáte? Byla to účast ve FIBA Europe Cupu a duely proti Istanbulu? Nebo najdete jiné momenty?

Pro mne osobně to jednoznačně byl zápas v Turecku. Sice jsme tam po dobrém výkonu prohráli, ale mohli jsme si užít nevšední basketbalovou slávu Svitav v Evropě. Ivo Hejduk získal nějakým záhadným způsobem plakát ze střetnutí v Istanbulu a na ten se rád chodím dívat do jeho kanceláře, kde ho má zarámovaný.

Které týmy a hráče, jež v barvách Turů v minulosti nastupovali, byste označil jako nejsilnější, co zde byli?

Podle mého názoru jsme nejkvalitnější tým měli v nedohrané sezoně 2019-2020. Sestava s Markem, Slezákem, Crandallem, O'Brienem a Puršlem měla na finále, kde bychom mohli být Nymburku zajímavým soupeřem. Z hráčů s největší mírou talentu musím zmínit Geno Crandalla. Jeho příchod z univerzity Gonzaga považuji dodnes za vyznamenání klubu být připraven na top hráče. Určitě i Brent Petway, účastník Final Four Euroligy, byl ozdobou Svitav. Hnacími motory zde byli Sean O'Brien a před ním Garret Kerr a Michael Deloach. Z českých hráčů nelze nejmenovat nejlepšího trojkaře ligy Pavla Miloše, Romana Marka a Pavla Slezáka. Prvním českým reprezentantem ze Svitav byl provždy Šimon Puršl. Ovšem mému srdci byli nejblíže Honza Špaček, Luboš Moravec, Tomáš Teplý a Jirka Jelínek.

Jste člověkem, jenž byl u začátků Svitav v NBL a jste i u jejich konce, byť třeba dočasného. Jaké jsou z toho všeho vaše pocity? A hlavně, co budoucnost svitavského basketu pro příští sezonu?

Není moc času na nostalgii. Je třeba jít dál. V současnosti se s pomocí nového trenéra Petera Bálinta tvoří tým do druhé nejvyšší soutěže. S tvorbou týmu nám pomáhá i Jan Špaček, který by měl oživit management. V prvním kole jsme oslovili patnáct hráčů včetně šesti z letošního kádru. Chceme sestavit kvalitní družstvo, které bude přinášet našim fanouškům opět basketbalovou radost.

Milníky svitavského působení na nejvyšší úrovni

LIGOVÉ POČÁTKY

PRVNÍ ZÁPAS V NBL: Pardubice – Svitavy 95:60 (25:16, 50:29, 72:45), hráno 13. října 2010, nejvíce bodů: Špaček 12, Kramný 11, Teplý a Šindelář 9, trenér Svojanovský.

PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ V NBL: Svitavy – Opava 87:84 (28:20, 52:37, 44:55), hráno 23. října 2010, nejvíce bodů: Teplý 25, Kramný 19, Horák 16, Šindelář 10, trenér Svojanovský.

NEJBLÍŽE V HISTORII KE SKALPU MISTRA

Svitavy – Nymburk 88:93 po prodl. (19:13, 40:38, 56:60, 82:82), hráno 6. dubna 2014, nejvíce bodů: Macela 20, Teplý 16, Jelínek 15, Peterka 10, Kornowski 10, trenér Růžička.

POPRVÉ VE ČTVRTFINÁLE

Nymburk – Svitavy 102:57 (18:16, 44:29, 72:41), hráno 8. dubna 2016, nejvíce bodů: Teplý 16, Bašta 11, trenér Petr.

FIBA EUROPE CUP

Svitavy – Istanbul BBSK 74:99 (16:23, 29:46, 55:67), hráno 21. září 2018, nejvíce bodů: Marko 13, Svoboda 13, Jelínek 10, Slezák 10, Puršl 9, O'Brien 6, Woods 6, trenér Růžička.

Istanbul BBSK – Dekstone Tuři Svitavy 98:78 (29:20, 31:23, 79:58), hráno 26. září 2018, nejvíce bodů: Woods 14, O'Brien 13, Slezák 10, Marko 10, Svoboda 9, trenér Růžička.

PRVNÍ BRONZ V ČESKÉM POHÁRU

Svitavy – Děčín 81:65 (22:20, 48:32, 64:47), hráno 18. února 2018, nejvíce bodů: Slezák 21, Roseboro 14, Kerr 14, Petway 11, Jelínek 6, trenér Růžička.

DRUHÝ BRONZ V ČESKÉM POHÁRU

Svitavy – Opava 97:77 (31:16, 54:38, 76:55), hráno 15. února 2020, nejvíce bodů: Puršl 17, Kovář 16, Slezák 14, Kotásek 13, Crandall 12, trenér Pivoda.