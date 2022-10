Jsou sportovní disciplíny, ve kterých se můžete měřit s dcerou Lucií, které bude dvacet let?

Lucka v létě oslavila 19 let. Pořád nemá šanci na běžkách, tam jsem v pohodě. Stejně tak na kole. V pohodě jsem i na sjezdovkách, při horské turistice nebo delším výběhu. Když je běh ale do tempa, tak už nestíhám ani náhodou… V tenisu jí také mohu jen sbírat míče.

Návrat královny. Ledecká by měla zahájit přípravu na lyžích, zatím bez smlouvy

Lucie je výbornou atletkou, zlepšuje se trénink od tréninku, skvěle zvládá náročnou trať na 800 metrů. Na lyžích byste jí vážně s přehledem utekla?

Technicky jsem naštěstí někde jinde než ona a na běžkách mi to jede pořád víc.

Vaše dcera skončila s tenisem a věnuje se zmiňované atletice. Mluvila jste jí do rozhodování?

V této věci ano. Snažila jsem se jí vysvětlit souvislosti obou sportů a předložit maximum argumentů pro rozhodnutí. Rozhodla se ale ona sama.

Na instagramu vaší dcery se tu a tam objeví společná fotografie, Lucie jí zdravě, vy už se tolik hlídat nemusíte. Dopřejete si občas něco kaloričtějšího?

Já jím spíš podle chuti než podle kalorických tabulek. Většinou jím relativně zdravě, ale když si dám jednou za čas knedlík nebo smažený sýr, tak to Lucka samozřejmě vyfotí a veřejně to práskne na sociálních sítích. Mně to ale vůbec nevadí, když se člověk hýbe, tak není problém jednou za čas zhřešit.

Na MČR si Lucie zlepšila osobní rekord v běhu na 800 metrů. Nejprve na 2:16,98, později dokonce na 2:14, 57. Vnímáte, že na atletické dráze našla Lucie novou sportovní motivaci?

Určitě ano. Po počátečních komplikacích je z ní už plnohodnotná atletka, která běháním žije a chce se dále zlepšovat. Držím jí palce a snažím se jí pomáhat.

Chci se vrátit tam, kde jsem se zranila, říká Adamczyková. Nové příjmení neřeší

Čas trávíte také na vaší chalupě na Churáňově. Dokážete posoudit, jak se změnil cestovní ruch po covidu?

Změnil se hodně, je nepředvídatelný a většina lidí změnila své návyky. Je méně dlouhodobých rezervací, lidé čekají na poslední chvíli a samozřejmě šetří.

Vzhledem k tomu, že rodiny se musí vyrovnat s obecně vyššími cenami, projevuje se to na Šumavě?

Léto bylo spíš průměrné, určitě horší než to minulé. Myslím si, že to ještě nebylo kvůli vyšším cenám, ale kdo mohl, po dvou covidových sezonách odjel do zahraničí, kam se nesmělo. Šumava byla v tomto období viditelně méně plná.

Během léta jste prožila jedenáct dní u Lipna na Lipno sport festivalu. Jeho branou prošlo 50 000 návštěvníků. Je to pro vás signál, že si festival našel pevné místo v kalendáři sportovců?

Jedenáct ročníků je už hodně a dost lidí si plánuje aktivní dovolenou na termín festivalu. Myslím si, že spíš cílíme na aktivní rodiny, které chtějí prožít léto se sportem, a k tomu je festival ideální příležitostí. Závodní akce jsou už spíš jen třešinkou na dortu.

Znovu bych se vrátil k vyšším cenám, ty pálí rodiny v celé ČR, projevily se také v rámci právě zmíněného Lipno sport festivalu? Sportovní aktivity byly na festivalu pro návštěvníky zdarma, je tato filozofie udržitelná do budoucnosti?

Doufám, že ano. Alespoň u naprosté většiny aktivit. Samozřejmě záleží na podpoře partnerů festivalu. Sport by měl být pro všechny, a toto je i filozofie festivalu. Těžko bych určitě snášela, kdyby se na nějaký sport třeba malé dítě mohlo jen zpovzdálí dívat a nemohlo se sportování aktivně zúčastnit.

Blíží se zima. Na co se mohou těšit fanoušci českého běžeckého lyžování?

Sama jsem zvědavá, jaká zima bude. Především doufám, že bude sníh a budeme moct i aktivně lyžovat. Šumava je k tomu ideální. Co se týká světové úrovně a naší reprezentace, tak snad Michal Novák naváže na některé skvělé výkony loňské zimní sezony.

Na olympijských hrách v Pekingu české běžecké lyžování fanouškům moc radosti nepřineslo, vy jste se vyjádřila v tom smyslu, že v extrémních podmínkách čínského mrazu byla výkonnostní propast mezi světovou a českou špičkou ještě víc vidět. Co se dá udělat, aby se začalo blýskat na lepší časy?

Těžká rada. Většina lidí z absolutní světové špičky je výkonnostně někde jinde než naše reprezentace. Je to o tom, aby se povedlo najít vhodné mladé závodníky a dlouhodobě s nimi tvrdě pracovat. Já osobně možnost zlepšení v ničem jiném než v tvrdém tréninku nevidím.

Dubovská spojila síly s Velez-Zuzulovou. Dokáže mi dodat sebevědomí, říká

Světové lyžování bude bez Ruska. Vy jste se nikdy netajila tím, že Rusky, kterým navíc bylo později prokázáno použití nedovolených prostředků, ráda nemáte. Ale nejsou Světový pohár a vrcholné soutěže bez nich pro fanoušky smutnější?

Určitě ano. Nejsem si jista, jestli už je rozhodnutí o účasti Rusů v zimních Světových pohárech konečné, ale bez jejich soubojů s Norskem a dalšími Seveřany nebude sezona dobrá. Pro mě jsou třeba souboje Bolšunov versus Klæbo ozdobou všech světových závodů.

A není rozhodnutí vyloučit Rusko ze všech soutěží sportovní tragédií pro celou jednu běžeckou generaci?

Jednu sezonu asi přežijí všichni, dlouhodobě to je ale pro sport špatně. Chápu, že tady se hraje o úplně jiný společenský rozměr, než je sport, a naprosto toto rozhodnutí chápu a respektuji. Úzkým pohledem sportu je ale vyloučení Rusů ze soutěží prohrou pro všechny, i pro nás, fanoušky u televizí.

Wikipedie napovídá, že vaše současné zaměstnání je: referentka na Ministerstvu obrany ČR. Co konkrétně je v náplni vaší práce?

Aktuálně jsem zaměstnaná na ASC Dukla. Řeším stále podobné věci jako na ministerstvu obrany, tedy vazby na Olympijský výbor, duální kariéru sportovců, jsem v celé řadě odborných komisí.

Fanoušci vás mohou slyšet v roli moderátorky pořadu Radiožurnálu Sport. Do pátečního Finiše Kateřiny Neumannové si zvete populární osobnosti. Informujete sportovce dopředu, na co se budete ptát?

Většinou ne. Málokdy řešíme takzvaně těžká témata, která potřebují přípravu. Občas se mě host zeptá, o čem to bude. Ale spíš to dopředu neví.

Byl některý z hostů, který vás dokázal vykolejit?

Trochu Lukáš Pollert, olympijský vítěz ve vodním slalomu. On je hodně „svůj“, to se o něm ví. Na některé jeho odpovědi jsem v živém vysílání neuměla úplně rychle reagovat.

Spousta nových vjemů. Sport má teď pro mě jiný náboj, přiznává Michal Krčmář

Jste v kontaktu s vašimi bývalými soupeřkami a troufla byste si na živý rozhovor v angličtině?

Jen s některými, které pracují také pro televize nebo u týmů a občas se s nimi potkám na závodech. Častý kontakt s nimi ale nemám. V angličtině bych to asi zvládla, ale příprava by musela být hodně dlouhá a určitě bych byla víc nervózní. Asi to raději zkoušet nebudu. Pár otázek by bylo v pohodě, ale hodinový pořad je už něco jiného.

Je normální, že v každé lidské činnosti se projev mění. Platí to ve sportu stejně jako u zmiňovaného mikrofonu. Změnila jste se za rok a půl moderátorské práce v Radiožurnálu Sport?

Spíš jsem se trochu otrkala a získala zkušenosti. Příprava na rozhovory už mi netrvá tak dlouho a písemné poznámky vypadají jinak. Troufnu si odbočit od připravených témat, pokud se s hostem dostaneme na něco zajímavého. To jsem dřív moc nedělala.

Do Vánoc ještě zbývá hodně času, ale přesto poslední otázku nasměruji pod vánoční stromeček. Už přemýšlíte nad tím, co Ježíšek u vás doma přinese?

Ne. Na to je pro mě příliš brzy. Přiznám se, že dárky ráda dávám, ale zároveň mě Vánoce v moderní podobě trochu štvou. Musím toho strašně moc zařídit, v Praze je před Vánoci velký stres a já to nemám ráda. Těžko se tomu vyhýbá a nevím, jak to udělat, abych si užila Vánoce na horách a nemusela být předtím součástí předvánočního šílenství.