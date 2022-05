Rozhodující trefu do plzeňské branky zaznamenal chrudimský kapitán Matěj Slováček, když hosté zrovna hráli bez brankaře. Powerplay se také ukázala jako jediná cesta, jak mohou svěřenci trenéra Kopeckého Chrudimi zavářet. "Plzeň se snaží především dobře bránit a udeřit ve hře pět na čtyři. Oni to vycítili, že mají šanci pouze v pěti a tahle hra se jim následně i vyplatila," říká pro Deník Matěj Slováček.

Po jednozápasovém výpadku jste se vrátil zpět do sestavy. Už jste zdravý?

Měl jsem nějakou virózu s horečkami a naštěstí už jsem v pořádku. Před prvním zápasem s Plzní jsem zvládl dva nebo tři tréninky a byť jsem se ještě necítil úplně v pořádku, tak se s tím dalo hrát.

Jak hodnotíte to první vítězné finálové utkání?

Bylo přesně takové jaké jsme ho očekávali. Věděli jsme, že to bude velmi složité utkání. Plzeň výborně brání a především se dobře známe. Tušili jsme, že to bude od prvních minut spíše oťukávání. Jejich největší zbraní je hra bez brankaře nebo s Vahalou v poli, a to se nám vlastně potvrdilo. Jednu branku jsme dostali právě po nástřelu Vahaly a druhou z powerplay. Bylo jasné, že rozhodnou úplné maličkosti.

Je tam velký rozdíl ve hře Plzně oproti Slavii?

Slavia hraje na své pevné čtyřky. Snažili se nás pressovat, naopak Plzeň se snaží dobře bránit a udeřit ve hře pět na čtyři. Oni to vycítili, že mají šanci pouze v pěti a tahle hra se jim vyplatila. Na druhou stranu my jsme taky v powerplay dokázali dát rozhodující gól.

Chrudim domácí utkání proti Plzni zvládla a v sérii vede 1:0.Zdroj: Aleš Vladyka

Víme co se stalo minulý rok!

Myslíte si, že se vám opět vyplatil vysoký pressing a agresivní hra?

My se takovou hrou snažíme prezentovat po celou sezonu. Nechceme soupeři dát šanci pořádně rozehrát. My máme rádi, když máme možnost držet v klidu míč a kombinovat. Pak si samozřejmě vytvoří více šancí i soupeř proti nám například z odražených míčů a tomu se mi musíme vyhnout. Kapitán chrudimských fustalistů, Matěj Slováček.Zdroj: Aleš Vladyka

Tomáš Koudelka mi říkal, že na Plzeň bude platit lépe vaše čtyřka. Čím si to vysvětlujete?

Nevím jestli úplně platíme víc. I naše druhá čtyřka zahrála velmi solidní zápas a trápila soupeře. Paradoxně naši čtyřku nechávali hrát a moc nás nenapadli. Oni moc dobře vědí, že my jsme dobří ve výjezdu z pressu a oni by s námi nevydrželi takhle celý zápas běhat. Čekali na nás na jejich polovině, a s tím si my musíme prostě poradit.

Váš soupeř přišel už před finálovou sérií o klíčového hráče Tomáše Vnuka. Hraje vám to do karet?

My tohle vlastně slýcháme pořád. Jak jsou unavení, že přišli o Tomáše Vnuka nebo že jich je málo, ale pro nás tohle nic nemění. My je chceme porazit. Víme co se stalo minulý rok a my jim to musíme vrátit!

První zápas byl hodně o gólmanech, Dudu z toho vyšel lépe. Přijde mi, že je to neuvěřitelný motivátor. Prozradíte jak vám to pomáhá?

Burcuje to především na hřišti. On je tu první rok a česky moc neumí, tak spíš v kabině hecuje brazilské spoluhráče. On nás povzbuzuje nejen slovy, ale především výkony. My víme, že on je jistota a dodává nám klid do zápasu.

Povězte mi co jste v play off udělali s Martinem Došou. Jeho střelecká forma je na spíše defenzivního hráče až neuvěřitelná.



Je to tak. Martinovi střelecky sezona příliš nevyšla, ale obrátilo se to v pravý čas. Ty jeho góly jsou pro nás nesmírně důležité. My jsme ale všichni nastavení na to, že nám je opravdu jedno kdo ty branky dává či na ně nahrává. Pro nás je klíčové vyhrát titul a na to jsme všichni nastavení.

Zítra vás čeká druhé finálové utkání na půdě Plzně. Jak jste na něj připravení?

První utkání jsme zvládli a spadl z nás takový ten tlak, že musíme vyhrát. Výkonem chceme navázat na domácí zápas. Vůbec neřešíme situaci v kabině Plzně. My si hrajeme to svoje a letos to chceme a musíme dotáhnout do vítězného konce (úsměv).