Nic nového pod sluncem. Základ bude znovu na obranné polovině

Pondělní vítězství na palubovce BK Olomoucko 96:86 dalo svitavským basketbalistům naději, že se po restartu Kooperativa NBL začnou posouvat do vyšších tabulkových pater. Nebyl to však rozhodně dokonalý výkon a na děčínské Válečníky, kteří Na Střelnici zavítají v dalším kole, by nemusel stačit.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza