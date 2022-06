Co známá osobnost ze světa gamingu říká na nové technologie ve fotbale? Podobají se přípravy vrcholového sportovce a esportového hráče? Na to a mnohé jiné odpověděl v rozhovoru pro Deník.

V duelu Slavie s Plzní byl díky zásahům videa a zdržování čistý čas hry za poločas pouhých 15 minut. Uvažuje se tak, že by se fotbalové zápasy hrály na 60 minut čistého času. Jak to jako bývalý fotbalista vnímáte?

Je to zápas od zápasu. Pokud jsou duely vyhrocené, tak se musí počítat s tím, že se všechny technologie, co jsou na stadionu, budou využívat, ale je to někdy pěkně otravné pro oko diváka.

Do fotbalu stále vstupují nové technologie, jako jsou VAR, hodinky. Jste pro, nebo se každou novou technologií a změnou pravidel ztrácí kouzlo fotbalu?

Tyto technologie fotbal spíš kaz. VAR je super na odhalení simulování a sporných momentů, ale aby se na tom měřil ofsajd na milimetry, jestli měl hráč kousek kolena v ofsajdu, mi přijde jako totální komedie a přesně v těchto momentech ztrácí fotbal to kouzlo krásného sportu.

Zažil jste přípravu jako vrcholový fotbalista, ale i jako esportový hráč. Jsou v něčem podobné? Co pro vás bylo náročnější?

Pokud chci být v něčem nejlepší, tak musím mít jiný přístup než ostatní a makat na více než sto procent. Podoba je asi v tom, že člověk musí na sobě pracovat. I v esportu je důležité držet si formu těla, přece jen sedíte spoustu hodin za počítačem, tak jako ve fotbale trávíte hodně hodin na trávníku a v posilovně. Náročnější je určitě fotbal, esport je stále hraní na počítači a přitom dostává zabrat hlavně hlava.

Esport se stále rozvíjí, může v počtu diváků někdy překonat akce typu fotbalového mistrovství světa?

Pokud se nepletu, tak už před pár lety esport překonal sledovanost NBA, NHL a podobných zaběhlých akcí. A stále to roste…

Už řadu let streamujete především hru CS:GO. Co vás na tom nejvíce naplňuje?

Už to nějaký pátek bude, to je pravda. Co mě nejvíc naplňuje na streamování je asi to, když za vámi denně dorazí stovky lidí, vy s nimi můžete pokecat a vážíte si toho, že za vámi přijdou trávit jejich volný čas. Starší generace přijde domů zapne televizi dá si pivko a je na gauči, mladší generace si zapne Twitch a baví se hrami.

David KAPARZO LacinaZdroj: archiv Davida Laciny

S esportem jste začal v Česku mezi prvními a řadíte se mezi domácí legendy. Jaký úspěch je pro vás nejvýznamnější?

Co se týče hry Counter-Strike: Global Offensive, tak vyšla v roce 2012 a od té doby jsme všichni přešli z jiných verzí na tuhle a utvořila se tu jedna velká komunita. Nám se v Česku dařilo a měli jsme tu možnost pro dnešní hráče vybudovat základnu a pohled lidí na esport. Dnes už týmy hrají o jiné částky, než jsme hráli my a o výplatách ani nemluvím. Od roku 2012 jsme tu vyhráli všechny turnaje, co byly možné, ale určitě bych tam zařadil titul mistra ČR a dvě vítězství v Asus Finals ve Svitavách. Vzpomínám na to moc rád.

Jaké plány má David Kaparzo Lacina do budoucna?

Nějaké projekty jsou připraveny, tak jsem zvědav, jak se rozjedou a snad už nás nebude brzdit nějaká další vlna covidu a vše půjde podle plánu. Streamování bude pokračovat v klasickém režimu. Chci bavit lidi a snad se brzy zase ukážu na nějakém eventu jako analytik. .