Na známé klášterecké trati se před pětadvaceti lety konal historicky první podnik MČR. Výsledkem letošního snažení tamních organizátorů byly krásné závody, na které přišlo kolem devíti stovek spokojených diváků. „Poprvé v historii oficiálního MČR v motoskijöringu se zúčastnili i jezdci ze zahraničí. Z Lotyšska přijelo celkem čtrnáct dvojic! Pouze jedna z nich jela hobby závod Orlického poháru, ostatní jezdci se přihlásili do hlavního klání. Jak se ukázalo, nebyli to žádní začátečníci. I když podle našich řádů nemohli bodovat do seriálu, pořádně prohnali naši motoskijöringovou špičku,“ uvedl za pořadatele šampionátu Josef Vašíček.

Hlavního závodu se zúčastnilo celkem 36 dvojic a síto kvalifikačních rozjížděk určilo, kterých deset se postaví na start áčkového finále. V něm vytěžili z perfektního startu a suverénního výkonu na trati prvenství obhájci titulu Pavel Dvořáček a Daniel Mandys (MTX Racing Team), kteří měli v cíli bezmála dvacetisekundový náskok na lotyšskou dvojici Raivis Eikmanis – Kärlis Kalëis. Stupně vítězů doplnili bronzoví Jindřich Lux a Vojtěch Fiedler. Závod Orlického poháru, do něhož zasáhlo 33 dvojic, opanovali domácí Jiří Kavka a Pavel Sabota.

Komplikace. Litomyšl padla s Jihlavou a o play up musí ještě zabojovat

Druhý den se motokrosaři se svými lyžaři nastěhovali na závodiště v Dobřanech v Orlických horách, kde se podruhé jelo o Putovní pohár Josefa Švorce, bývalého závodníka a posléze organizátora všech tamních motoristických akcí. Do Dobřan se jezdí návštěvníci rádi dívat na kvalitní závody, byla jen škoda, že se výrazně oteplilo a dalo se očekávat, že poctivě připravená trať rozměkne a bude pro jezdce hodně těžká.

Mistrovské zápolení opět přilákalo 36 dvojic a tisícovka fanoušků sledovala napínavé boje hned od kvalifikačních jízd. Do finále postoupily dokonce čtyři lotyšské dvojice, ani jedna z nich se ale v tomto případě na bednu nedostala. Dvořáček s Mandysem ukázali hned po startu, že chtějí mít na krásném putovním poháru i letos vizitku se svými jmény. Nasadili fantastické tempo, usadili se na špici a nikoho před sebe nepustili. Za nimi se v cíli objevili druzí Josef Podzimek – Jaroslav Fendrych (Klub Bačateam v AČR) a třetí František Kylar – Tadeáš Majvald (Orion Racing Team/AMK Letohrad), kteří se v posledním kole dostali před lotyšské soupeře.

Výhru museli tvrdě vydřít. Povedlo se a Tuři pokračují první ligou bez porážky

Součet získaných bodů bodů rozhodl o tom, že mistry ČR jsou znovu Pavel Dvořáček – Daniel Mandys (46 bodů), vicemistry Josef Podzimek – Jaroslav Fendrych (29) a na třetím stupínek se postavili Vítězslav Marek – Jaromír Vondruška (Cermen KTM Racing Team) také s 29 body.

Překvapil a zároveň svoje příznivce potěšil Jan Zářecký (SMK Klášterec nad Orlicí), který jako jediný z jezdců odjel všechny mistrovské závody za 25 let (a bylo jich 120!) a letos dosáhl pátou příčkou historicky nejlepšího umístění v celé své kariéře, a to v 54 letech.

Orlický pohár se v Dobřanech stal kořistí dvojice Martin Janů – Jan Kopecký z Mladé Vožice. Vítězové z Klášterce Jiří Kavka – Pavel Sabota dojeli tentokrát pátí, ale v celkovém součtu získali 36 bodů a stačilo jim to na jejich čtvrtý zisk této pohárové trofeje.

„Byla škoda, že se díky počasí mohly odjet pouze dva závody, ale oba měly vysokou sportovní úroveň. A díky startu lotyšských jezdců měli diváci možnost vidět i další kvalitní jezdce. Díky patří pořadatelům z Klášterce i Dobřan, kteří dokázali i v dnešní nelehké době uspořádat krásné závody,“ dodal Vašíček.

Petr Kovář, promotér seriálu: Myslím, že oba závody byly zdařilé jak z pohledu pořadatelského, tak jezdeckého i diváckého. Všem, kteří se podíleli na organizaci, patří poděkování, protože to nebylo jednoduché, posouvaly se termíny, v neděli přišla obleva, ale se vším jsme si poradili. Pavel Dvořáček s Danielem Mandysem obhájili titul zaslouženě, měli nejlepší starty a vyhráli, co se dalo. Start lotyšských posádek byl velkým zpestřením jak pro naše dvojice, tak pro fanoušky. Nikdo nevěděl, co od nich čekat, a nakonec ty nejlepší z nich bojovaly rovnocenně s naší špičkou a čeřily vodu, byť po dohodě s autoklubem nemohly bodovat do seriálu. Teprve uvidíme, jestli byla jejich účast v česku výjimečná, nebo zda budou mít zájem startovat pravidelně, v každém případě však přispěly k dobré úrovni obou závodů. Co se týče Orion Racing Teamu Litomyšl, tak Lukáš Mohaupt měl smůlu, protože jeho stabilní lyžař Václav Hotový nemohl závodit kvůli zranění a jeho náhradník Sejk si v Dobřanech při pádu zlomil kliční kost. Radost nám tam udělali František Kylar a Tadeáš Majvald, dostali se ve finále na bednu a to byl pěkný úspěch.