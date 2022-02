Obrana na jedničku. Beksa přesvědčivě zvládla zápolení s Pražany

KOOPERATIVA NBL: Konec série neúspěšných výsledků. Jiný cíl si pardubičtí basketbalisté v dalším pokračování nadstavbové skupiny A1 Kooperativa NBL nemohli dávat. Ve vyrovnaném boji o co nejlepší výchozí pozici do play off nehodlali další ztrátu připustit.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Kříček

A v prvním poločase vykročila Beksa správným směrem. Až na jedinou výjimku byla stále ve vedení, které ve druhé čtvrtině postupně narůstalo až na čtrnáctibodový rozdíl v polovině hrací doby. Domácí hráli daleko týmověji než soupeř, jenž spoléhal především na vynikajícího Mangase, ale díky kvalitní práci v obraně Pardubičtí udrželi hosty ve druhém hracím období na devíti bodech! Ani po změně stran se „koleje“, po kterých toto utkání jelo, nezměnily. Domácí nadále diktovali tempo, nenechávali rivalovi snadné střelecké pozice a ten se jen velice složitě prosazoval. Ve 26. minutě se za tři body trefil Burda a pardubický náskok se dostal na dvacetibodovou hranici (50:30). Okolo ní potom skóre pohybovalo prakticky do konce střetnutí. Domácí si bezpečně kontrolovali jeho průběh, snaha USK o návrat do hry pořád narážela na dobře fungující obranu a vlastní střeleckou nemohoucnost. Dohrávalo se zcela pod taktovkou Beksy, uznání si zasluhuje hlavně její defenziva. Adam Konvalinka, asistent trenéra BK Pardubice: Výhra se nám po předchozích třech porážkách hodí. Poslední dvě minuty ale nebyly moc koukatelné, také jsme prohráli na doskoku, takže se nám nepodařilo splnit jeden z našich cílů. Měli jsme trošku štěstí, že USK byl v útoku méně potentní, měl nižší úspěšnost střelby. Rozhodně to nebyl jeden z našich nejlepších výkonů, ale je to pro nás strašně důležité vítězství. Petr Šafarčík, hráč BK Pardubice: Konečně jsme zase po nějakém třízápasovém výpadku začali tak, jak jsme chtěli: s energií v obraně, hodně rychle dopředu. Obrana byla super, akorát jsme z ní mohli vytěžit víc. Dali jsme málo bodů z přechodové fáze, takže místo, aby to mnohem dříve bylo o nějakých 15 bodů, bylo to dlouho o šest, o deset. Naši dobrou obranu jsme nedokázali zužitkovat. Ve druhém poločase jsme v našem výkonu pokračovali a na konci třetí čtvrtiny jsme si vybudovali dvacetibodový náskok. Zápas mohl skončit ještě vyšším rozdílem. Josh King, trenér USK Praha: Naším největším problémem byla jednoznačně střelba. V prvním poločase jsme měli úspěšnost jen 21 procent. Hráčům jsem v šatně říkal, že s takto nízkým procentem se nedá vyhrát. Co se týče obrany, předvedli jsme celkem solidní výkon, ale bylo to o útoku. Musím také dát kredit Pardubicím, jak bránily, i jejich obrana byla jedním z důvodů, proč se nám střelecky tak nedařilo. Nathaniel West, hráč USK Praha: Nebyl to úplně náš nejlepší výkon. Hráli jsme docela dobře v obraně, ale v útoku jsme měli problém, dali jsme málo bodů. Samozřejmě, že Pardubice hrály velmi dobře v obraně, ale myslím, že to spíš bylo o nás. Pokud dáme za první poločas pouze 24 bodů, nemůžeme pomýšlet na vítězství. SKUPINA A1, 5. kolo: BK Pardubice – USK Praha 76:57 (18:15, 38:24, 62:43). Body: Šafarčík 17, Vrankovič 10, Pekárek 9, Henry 8, Burda 8, Svoboda 7, Vyoral 7, Walton 5, Švrdlík 5 – Mangas 15, West 9, Vyroubal 7, Štěrba 5, Petružela 4, Bátovský 4, Macháč 3, Kulenovič 3, Fuxa 3, Švec 2, Farský 2. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Ulrych. Trojky: 6:7. Trestné hody: 34/26 – 24/14. Doskoky: 41:44. Fauly: 26:25. Pět chyb: Pekárek (Pardubice). Diváci: 733. Zápasy pokračují v rychlém sledu, v pátek 18. února od 17:30 hostí Pardubice soupeře z Opavy.