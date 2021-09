Na hřišti Ježkovka se v pátek v podvečer uskutečnila divácky atraktivní akce, a to už 18. ročník Penalty hokejbal 2021. Letos se turnaje zúčastnilo třicet dvojic, ty tvoří brankář a střelec. "Měli jsme účast z celé republiky, od Zlína po Prahu. Vítězem se stala chrudimská dvojice Marek Kišš a Filip Ament," řekl předseda heřmanoměsteckého hokejbalového klubu Ježci Josef Kozel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.