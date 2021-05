Druhý dílek do semifinálové skládačky napevno usazen. Chrudimští futsalisté po prvním domácím vítězství zvládli i odvetu, v chomutovském azylu porazili domácí Teplice 2:1 a v úterý se doma budou snažit proměnit postupový mečbol do finále play-off.

Bitva jako řemen skončila chrudimskou radostí. | Foto: Karel Dvořáček

Stejně jako v prvním případě na východě Čech se i nyní začalo opatrně, tentokrát se na první gól čekalo až do začátku druhého poločasu. Zvyšující se tlak Chrudimi přetavil ve vedoucí branku prudkou střelou Everton. Na srovnání soupeře ze 32. minuty odpověděl chvíli před koncem Pavel Drozd, který ukázkovým lobem vystřelil pro Chrudim druhé vítězství! „Tentokrát to byl z obou stran lepší zápas. Dvě silné defenzívy, spousta technických variant a různé způsoby útočení. Zápas byl velmi vyrovnaný a rozhodly detaily. V závěru utkání jsme zlepšili výkon, ale stále je to kam posouvat, zejména v útočné fázi,“ komentoval utkání s pořadovým číslem dvě brazilský kouč na lavičce Chrudimi Felipe Conde.