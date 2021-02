Poslední krok opět nezvládli. Chrudimští futsalisté končí v osmifinále Ligy mistrů, kdy v Lisabonu slavnému Sportingu vzdorovali jen z části. Po špatné poslední desetiminutovce prohráli vysoko 1:5 a jejich cesta tak skončila těsně před branami vysněného finálového turnaje.

Hráči Sportingu Lisabon vyřadili Chrudim z Ligy mistrů pěti brankami. | Foto: sporting.pt

S pozitivním přístupem letěli chrudimští futsalisté do portugalského Lisabonu, kde toužili přepsat historii a postoupit do Final eight. Jejich plány ale nabraly opačný směr. Portugalský mistr a vítěz Ligy mistrů z roku 2019 na Chrudim výrazně nastoupil a v prvních minutách hned několikrát prověřil brankáře Rennana. Když k jeho ofenzivnímu umu přičteme i vynikající standardní situace, měli Východočeši zaděláno na problém. Po gólech Paca a Cavinata sice v závěru prvního poločasu vzkřísil naději kontaktní brankou z pokutového kopu chrudimský Everton, Lisabon se však z nastaveného kurzu vyvést nenechal.