To tu dlouho, možná ještě nikdy, nebylo. Chrudimští futsalisté prohrávají ve finálové sérii proti Interobalu Plzeň 0:2 na zápasy. Po venkovní porážce promarnili na své půdě dvoubrankové vedení a ve čtvrtek musí odvracet nejrychlejší možný konec finálové série.

Krok od konce. Druhou porážku neodvrátil ani Tomáš Koudelka (v bílém), Plzeň je jen jedno vítězství od zisku titulu. | Foto: Iva Hošková

Chyby v defenzívě. Něco, co v chrudimské hře po celou sezonu bylo k vidění jen po málu, rozhodovalo. Chrudimští do utkání vstoupili lépe než o čtyři dny dříve v Plzni a zcela zaslouženě se po trefách Yuriho a Martina Doši dostali do dvoubrankového vedení. Zkázu však na konci prvního poločasu předznamenala kontaktní trefa Rešetára, dva góly Buchty po pauze znamenaly velký obrat ve skóre z 0:2 na 3:2 a druhý finálový bod pro plzeňský Interobal!