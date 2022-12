Dvakrát napínavé nadstavbové drama a ke slovu přišli na závěr nájezdníci

V týmových barvách se na přelomu prosince a ledna na Arabském poloostrově představí motocyklisté Martin Michek a Milan Engel. Budou chtít navázat na svoje úspěšné výsledky z minulosti. Michek dojel v roce 2021 desátý, Engel byl v klasifikaci nejlépe patnáctý o dva roky dříve.

„Když jsme se chystali na první Dakar, tak jsem si nepředstavoval, že takhle dlouho vydržíme. Mám ale kolem sebe super lidi a závodníky, kteří chtějí závodit. A to je hlavní,“ řekl týmový manažer Ervín Krajčovič.

11. etapa.Zdroj: Orion MRG

Kromě Michka a Engela měl mezi jezdci figurovat i Martin Prokeš, jenž se ale pohříchu zranil při říjnové Marocké rallye. „Chtěl jsem tým rozšířit na tři čtyři jezdce, což je také náš cíl pro budoucnost, ale musíme si účast nejprve vyjezdit,“ podotkl Krajčovič. Pořadatelé rallye s ohledem na značný zájem totiž redukují počet přihlášených motocyklistů.

Michek jede Dakar počtvrté, letos v lednu doplatil na technické problémy a obsadil 36. místo. „Nedá se ale úplně říci, že by poslední ročník byl smolný. V etapách se mi dařilo zajíždět výsledky kolem desátého místa, pak ale přišly potíže, které k Dakaru patří. Doufám, že se mi v příštím ročníku budou vyhýbat a všechna kolečka zapadnou do sebe,“ přál si Michek.

Na start se postaví se žlutým číslem 12 označujícím elitní jezdce. „Je to svazující i motivující. Slibuji, že ze sebe vydám 120 procent, aby si to užili fanoušci i partneři,“ řekl přední český motokrosař. Velice dobře si však uvědomuje, že soupeřit s továrními jezdci bude složité. „Jsem nohama na zemi. Chtěl bych překonat sám sebe, ale vím, že to bude sakra těžké. Nejedeme proti jednomu týmu, jak to měly například kamiony s Kamazem. U nás je sedm továrních týmů a všechny mají tři čtyři jezdce. Když bych byl mezi patnáctým a dvacátým místem, bylo by to fajn,“ uznal.

10. etapa.Zdroj: Orion MRG

Engel v minulém ročníku startoval v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence a skončil v ní druhý. Pro příští ročník se musel přesunout do hlavní kategorie. „Teď ve Francii na přejímkách mi řekli, že se můžu vrátit za pět let… Budu se soustředit na podkategorii Rally2, ve které bych chtěl být někde vepředu. Na absolutní výsledek ale asi nepojedu,“ přiznal Engel. Nicméně manažer Krajčovič by ho rád viděl v top třicítce.