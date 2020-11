Titul mezinárodního mistra České republiky mezi veterány pro Petra Bartoše a bronzový stupínek Barbory Laňkové v kategorii žen, to jsou nejcennější umístění pro motokrosový Orion Litomyšl v tomto roce.

Zajímavých počinů ovšem bylo v podání jeho jezdců více a pohled manažera Petra Kováře se nese převážně v pozitivním duchu.

Zdroj: Roman Borák

„Myslím si, že to celkově nebylo špatné a na rok 2020 můžeme nahlížet jako na úspěšný. Samozřejmě nejvýše stojí medailové výsledky Petra Bartoše a Barbory Laňkové. Škoda, že s námi nemohl odjet kompletní domácí seriál Rakušan Pascal Rauchenecker, protože ten by s největší pravděpodobností v kubatuře MX1 získal stříbro. Ale tam se nedalo nic dělat, měl svoje povinnosti jinde. Obrovskou radost jsem měl ze dvou stupňů vítězů, které si vyjel Petr Rathouský ve třídě MX2, protože on představuje pro Orion Racing Team mimořádný příslib do budoucna. Navíc si připsal i domácí juniorský titul, ale to byla víceméně „povinnost“. Pro něho bude důležité, aby si co nejrychleji zvykl na novou motorku, kterou měl nyní na závodech v Itálii a najížděl potřebné motohodiny. Škoda, že Jonáše Nedvěda pronásledovaly zdravotní problémy, sám určitě myslel na lepší výsledky. Pro příští rok plánujeme stejnou jezdeckou sestavu jak letos a doufám, že se motokros i celý svět vrátí zpět do normálních kolejí.

Zdroj: Orion Racing Team Litomyšl