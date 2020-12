Je na něho spolehnutí. Zkrátka tahoun se vším všudy. Přestože je basketbal kolektivním sportem, Tomáš Vyoral svými individuálními výkony tuto skutečnost tak trochu popírá. Po návratu z litevské „bubliny“ nasázel pardubický basketbalista do ostravského koše osmadvacet bodů a v sobotním duelu proti USK Praha jich zaznamenal hned třicet. Ba co víc. V tomto utkání svým šestnáctým bodem pokořil hranici 4000 bodů v Národní basketbalové lize. Beksa celý zápas prohrávala, přesto zvítězila. A hádejte kdo dal poslední koš. Ano, Vyoral trojkou otočil na 72:71. Tak se ve vypjatých momentech chová klíčová osobnost.

Hláška týdne: Jan Mandát, hokejista Pardubic

„Říkal jsem už v letním poháru, že jsem to nastartoval moc brzo. Začínal jsem se trochu proklínat, přece jenom se ode mě nějaké góly čekají,“ uvedl Jan Mandát, útočník Dynama po utkání na ledě Vítkovic, kde vstřelil tři z pěti pardubických gólů. Pětadvacetiletý forvard se trefil nejprve v šesté minutě, přesné zásahy přidal i v dalších třetinách. Prožil tak svůj první třígólový večer v Tipsport extralize. V předchozí sezoně patřil k nejproduktivnějším hokejistům Dynama, i v letním poháru vstřelil v deseti zápasech sedm branek. V tomto extraligovém ročníku Mandát ovšem skóroval až v šestnáctém utkání. A rovnou stihl hattrick.

Glosa Jiřího Fejgla: Zahozená šance na únik

Je to, jako když cyklista promrhá možnost k rozhodujícímu útoku, k úniku, jímž může zašlapat šance soupeřů na první místo.Neznamená to, že ztratil závod, pořád může slavit na pódiu, ale k výhře mohl dojet s mnohem větším přehledem.

Podobně si zavařili v posledním týdnu hradečtí fotbalistů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Během osmi dnů ztratili sedm bodů. To bolí - a dvojnásob, když si zrekapitulujete výsledky dalších zájemců o postup do elitní soutěže, především Žižkova.

„Ani nechci spekulovat, kde bychom byli, kdybychom zvládali takové zápasy,“ chmuřil se po poslední domácí remíze s Varnsdorfem trenér Zdenko Frťala.

Tak to zkusme za něj. Náskok mohl být mnohem vyšší než dva body před nečekaně druhou Líšní a šest před současně šestou Viktorií Žižkov.

Votroci tedy naposledy ztratili dva body s Varnsdorfem, před týdnem padli rovněž doma s Prostějovem. Středeční remíza na Dukle je plus, to uznejme.

Ale jsou tu další trudná zaškobrtnutí, nejenom ta aktuální. Především jsou Votroci minus čtyři body za remízy s Táborskem a Vyšehradem, dvěma posledními mančafty tabulky.

Ano, Hradec je podzimní mistr, a to zaslouženě. Přesto je tu trochu trpkosti. O postupu do ligy mohl tým prakticky rozhodnout už na podzim.