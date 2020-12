Pravidelné sportovní rubriky regionálních Deníků:

Hokejová extraliga: Mountfield HK - Madeta Motor České Budějovice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hláška týdne: Vladimír Růžička, trenér hradeckých hokejistů

„Dostali ode mě poslední šanci, protože tak to dál nešlo. Máme tady teď několik nových hráčů, kteří s námi budou trénovat, pokud to dálenebude podle mých představ, tak budou hrát mladší hráči,“ hřímal v týdnu kouč VladimírRůžička na tréninku hokejistů Hradce Králové poté, co jeho svěřenci prohráli popáté z šesti posledních zápasů. Někdejší reprezentační trenér povolal do přípravy několik mladíků a jeho tah zabral. Mountfield hned porazil České Budějovice 6:1. „Po jednom zápase se neuspokojím, my potřebujeme zlepšit výkony a udělat sérii výher,“ hlásil Růžička. Jeho tým má nyní na kontě tři výhry v řadě.