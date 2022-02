Předně je to její vlastní více než slibná forma vyjádřená lednovou vítěznou sérií v Kooperativa NBL i Alpe Adria Cupu. Za druhé jí do karet hraje skutečnost, že kouč Dino Repeša by měl mít k dispozici kompletní sestavu, což je v současné době skoro zázrak (i z víkendového plánovaného ligového programu odpadly kvůli karanténám tři duely). Z karantény se ostatně vrací také nymburský celek, dva týdny nehrál a to se na něm může podepsat.

Ale dost snění, iluzí a papírových předpokladů. Pardubičtí basketbalisté sami nejlépe vědí, že k úspěchu proti suverénům tuzemského basketu může za všech okolností vést jen výjimečný výkon na hranici možností.

„Chceme zkusit udělat zápas zajímavým až do konce,“ netají se kormidelník Repeša a hned přidává, co ke splnění této ambice bude třeba. „Důležité bude, abychom Nymburku nenechávali jednoduché body, které dává každý zápas z rychlých protiútoků. Úkol číslo dvě bude doskok. Právě na doskoku byla jeho hlavní výhoda v obou předcházejících vzájemných zápasech. Myslím si, že to budou naše dva hlavní cíle a ještě bych zmínil soustředění se na individuální dovednosti jednotlivých soupeřových hráčů, kteří mají ohromný útočný talent, ať už to jsou Harding, Hruban i další,“ vypočítává chorvatský expert.

Můžeme si věřit

V to, že Beksa dokáže na nymburské palubovce „prodat“ svoje aktuální dobré rozpoložení a ukáže nabyté sebevědomí, věří také její kapitán a ústřední rozehrávač Tomáš Vyoral. „Bude to zejména o tom, abychom přistoupili k zápasu tak, že je to soupeř jako každý jiný. Jsou to taky jenom kluci z masa a kostí. Každý soupeř je k poražení. Nymburk je sice nejtěžší rival v Česku, má spoustu kvalitních hráčů jak zahraničních, tak českých, ale my bychom mohli navázat na úspěšnou lednovou šňůru. Neříkám, že Nymburk porazíme, ale věřím, že tím, jak poslední dobou hrajeme, bychom ho měli minimálně potrápit,“ říká pardubická opora.

Také podle jeho mínění bude klíčovým faktorem zápasu eliminace vlastních zbytečných chyb. „Nesmíme hloupě ztrácet balóny, protože Nymburk těží hlavně ze ztrát soupeře. Má nejlepší rychlý protiútok v lize, takže základním předpokladem je tedy omezit ztráty a zastavit jeho protiútok.“

Střetnutí ERA Basketball Nymburk – BK Pardubice začíná v sobotu úderem 17. hodiny.