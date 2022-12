Což se ostatně projevilo v průběhu čtvrteční bitvy, do níž v dresu Beksy zasáhl i nově příchozí Filip Novotný z prvoligového Jindřichova Hradce.

V minulosti by možná vedení ERA Basketballu rozdílem osmi bodů v průběhu druhé čtvrtiny signalizovalo, že utkání rychle vjede do očekávaných kolejí, ne však tentokrát.

Pardubičtí basketbalisté ztrátu svižně zlikvidovali a do druhé poločasu se šlo za otevřené situace. A byli to hosté, kdo druhou polovinu hrací dobu ovládli, konkrétně poměrem 40:30, a slavili sladký triumf.

Jejich náskok sice také nebyl nijak výrazný (rozdíl ve skóre se ani jednou v zápase nedostal do dvouciferné podoby), ale dokázali si ho udržet, když na soupeřův koš dokázali především ve čtvrté periodě (ta skončila v poměru 16:23!) vždy patřičně reagovat a nepustili ho do těsného kontaktu. V koncovce si zdárně poradili také na čáře trestného hodu a dá se bez uzardění říci, že závěr byl v jejich podání kontrolovaný.

Z výborně pracujícího kolektivu Beksy (mj. udržel protivníka pod hranicí 70 bodů, což je v české lize unikátní) vynikl autor 17 bodů Petr Šafarčík, který měl zjevně na svoje někdejší spoluhráče velkou „žízeň“.

Nymburk prohrál v NBL popáté, což se mu nestalo dvacet let…

Ladislav Sokolovský, trenér ERA Basketball Nymburk: Tohle utkání bylo víc boj než basketbal. Myslím si, že Pardubice byly v závěru lepší a výhru si zasloužily. Našim hráčům nemůžeme vytknout bojovnost, což se odrazilo na bodech z protiútoku, na útočném doskoku a doskoku vůbec. Věděli jsme před utkáním, že nás bude tlačit bota v postupném útoku, a bylo to opravu patrné. Přišli jsme o jednoho klasického rozehrávače a jednoho hráče, který to může hrát. Když už jsme našli nějaké pozice, mnohdy se nám stalo, že jsme ve hře jeden na jednoho zpod koše nedokázali příležitost proměnit. Klidně jsme mohli dát i dvě tři trojky navíc a mohlo to vypadat jinak. Gratulace do Pardubic, nám nezbývá než dál tvrdě pracovat nejen v trénincích, ale také na příchodech nových hráčů. Měli jsme tam hodně zbytečných ztrát, také bychom měli eliminovat to, že nám dá soupeř snadný koš po seběhnutí, kdy obránce zaspí. To, že pak na konci dají Petr Šafarčík s Tomášem Vyoralem těžké střely, to už se nedá nic dělat. Bohužel teď takto zkušené hráče na rozehrávce nemáme. Musíme zapracovat na sebevědomí. Na hráčích se až moc podepsalo, že nám odešli klíčoví hráči. Teď musí vzít do svých rukou odpovědnost oni a bylo vidět, že na začátku a na konci se toho báli.

Nate Watson, hráč ERA Basketball Nymburk: Chyběli nám dva důležití hráči, bez kterých jsme hráli poprvé v sezoně a musíme se naučit hrát jinak. To chvíli zabere, ale budeme zase lepší tým. Věděl jsem, že teď bude třeba, abych se víc zapojil já. Snažil jsem se co nejvíce pomoci v soubojích s obrovským pivotem Rikičem. Bohužel to na výhru nestačilo. Netrefovali jsme se tolik z dálky, ale hlavně jsme udělali 18 ztrát a to je moc na každý tým. Bojovali jsme, i naši mladí hráči odvedli dobrou práci, ale musíme zapracovat na naší sebedůvěře a dostat do hlavy pozitivní myšlenky. Pak se to zvedne. Rok jsme sice bohužel nezakončili vítězně, ale věřím, že s novým rokem přijde i naše nová tvář. Tvrdě pracujeme, bojujeme a ono to přijde. Uděláme vše pro to, abychom i v novém roce získali další titul.“

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: Vítězství je pro naše fanoušky, kteří jsou s námi, ať prohráváme nebo vyhráváme. Před Vánoci nám zápas nevyšel a prohráli jsme, ale teď jsme tu výhru vrátili zpět. My měli menší výhodu, protože Nymburk přišel o Klassena a Simmonse a bez nich to nebyl ten samý Nymburk. V prvním poločase jsme nebojovali tak, jak jsme chtěli, Nymburk měl 13 bodů z protiútoků. Ale to jsme zlepšili, ve druhé půli už dal jen čtyři a ten návrat do obrany byl lepší. Také jsme se celkem slušně popasovali s výškovou převahou Nymburka. Na konci jsme dali důležité střely, které nám chyběly v předchozích vyrovnaných koncovkách. Je to pro nás důležitá výhra.

Petr Šafarčík, hráč BK KVIS Pardubice: Po posledním prohraném zápase doma proti USK jsme v Nymburce ukázali charakter. Za to bych chtěl všem dvanácti hráčům poděkovat a pochválit je za to. Nálada v týmu teď nebyla dobrá. Dokázali jsme si, že to, co si řekneme, dokážeme plnit celých 40 minut. Všichni také ale vědí, jaká situace dnes v Nymburce je. Bylo to vybojované utkání, které nebylo příliš na pohled hezké. My jsme domácím nedovolili, aby hráli to, čím tady deptali své soupeře. V poločase jsme si nevyčítali nic systémově nebo takticky, říkali jsme si, že bychom měli být důslednější a být odolnější a silnější v osobních soubojích. Někteří mladší hráči, které nemají zkušenosti s hrou proti Nymburku, byli překvapení, jak je Nymburk fyzický, ať je v sestavě, jaká je. Chvíli jim trvalo, než si zvykli. Nymburk měl asi pětiminutovou sekvenci, kdy neskóroval, a to nám dodalo sebevědomí do koncovky. Watsona, který nám dělal v prvním poločase trochu problémy, jsme ve druhém poločase zastavili. Začali jsme klukům pod košem více pomáhat, více zacpávat prostor. Viděli jsme, že je silný zády ke koši, ale nebyl silný ve vyhození na perimetr. Také tím, že jsme domácí „vybláznili“, jsme je dostali pod tlak. Dlouho jsem neviděl, aby Nymburk doma předváděl takové ztráty, jaké jsme viděli. Důvodem byla panika, které ale pramenila z toho, že jsme byli všude.

15. kolo:

ERA Basketball Nymburk – BK KVIS Pardubice 68:76 (19:16, 38:36, 52:53). Body: Lockett 17, Palyza 15, Watson 14, Benda 7, Ivanauskas 5, Rylich 5, Tůma 3, Kovář 2 – Šafarčík 17, Vyoral 13, Rikič 13, Štěrba 8, Čolak 8, Pekárek 7, Švrdlík 5, Burda 3, Novotný 2. Rozhodčí: Vyklický, Petrák, Nejezchleb. Fauly: 27:22. Pět chyb: 40. Rylich (Nymburk). Trestné hody: 20/14 – 26/16. Trojky: 8:6. Doskoky: 45:37. Diváci: 489.

Pořadí:

1. Brno (12-3), 2. Děčín (11-4), 3. Nymburk (10-5), 4. Kolín (8-5), 5. Pardubice (9-6), 6. Opava (8-7), 7. Ústí nad Labem (7-8), 8. Ostrava (7-8), 9. USK Praha (5-7), 10. Slavia Praha (4-11), 11. Olomoucko (3-11), 12. Hradec Králové (3-11).