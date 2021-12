A rozhodně nelitovali, protože díky domácímu vítězství nad Ústím nad Labem se rázem vyhoupli do čela pořadí o bod před Kert Park a stráví tam zimní přestávku, byť celek z Prahy má zápas k dobru.

Skvostná šňůra

„Začali jsme skvěle a po minutě hry vedli 2:0. Potom tempo zápasu trochu opadlo a nehráli jsme tak zodpovědně jako v předešlých kolech. Pozitivní je, že i přesto jsme vyhráli a vstřelili pět branek. Po utkání jsem klukům poděkoval za super podzim, i když se nám pár duelů nepovedlo. Ale závěrečná série šesti vítězství byla super. A nejen ziskem osmnácti bodů, ale hlavně výkony a tím, jak tým fungoval. Hráli jsme s chutí, ve vysokém tempu a dávali hodně hezkých gólů. Věřím, že to bude povzbuzení do zimní přípravy,“ uvedl spokojený pardubický trenér Jiří Mašík.

Jeho svěřenci stihli v úvodní části soutěžního ročníku sehrát čtrnáct mistrovských zápasů a pouze po třech z nich odcházeli ze hřiště poraženi. „Náš tým má velkou sílu,“ libuje si kormidelník.

HBC Pardubice – Elba DDM Ústí nad Labem 5:3 (3:1, 2:1, 0:1). Branky: 1. Česák (Novotný), 2. Geisler (Langr), 15. Vlasák (Školoudík), 24. Strouhal (Kvapil, Novotný), 30. Česák (Strouhal) – 5. Magasanik (Červinka, Grus), 23. Varga (Magasanik, Škurla), 31. Červinka (Magasanik, Smolík).

Pardubice: Třináctý (Foršt) – Krejčí, Kvapil, Novotný, Školoudík – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kohoutek, Kubeš, Langr, Licek, Šimek, Strouhal, Vlasák, Zajíček.

Každý bod je vítaný

Letohradští Jeleni, kterým odpadl domácí zápas s pražským Kovem, mohou být s podzimem rovněž docela spokojeni, usadili se v top šestce s nadějnými vyhlídkami na postup do čtvrtfinále play off. Šestkrát bodovali naplno a svoji cenu mají i tři porážky po prodloužení nebo samostatných stříleních. Byl z nich vždy alespoň bod a ve vyrovnané soutěži se každý hodí.

Naopak mimo osmičku se aktuálně nacházejí hokejbalisté z Hradce Králové, kteří o víkendu odkládali střetnutí proti Mostu. Podzimní část se jim zdaleka nepovedla podle vlastních představ, čtyři vítězství oproti osmi porážkám, to věru není bilance, s jakou by vedla cesta do vyřazovacích bojů. Na jaře budou muset pořádně zabrat, chtějí-li do elitní osmičky proniknout.

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

1. Pardubice (14 utkání/30 bodů), 2. Kert Park Praha (13/28), 3. Most (12/27), 4. Kladno (13/26), 5. Ústí nad Labem (13/22), 6. Letohrad (13/21), 7. Dobřany (12/15), 8. Karviná (10/14), 9. Hostivař 14/14), 10. Hradec Králové (12/12), 11. Plzeň (12/11), 12. KOVO Praha (12/5).

Odloženo bylo kompletní závěrečné podzimní kolo první ligy. Na čele její východní skupiny jsou Buldoci z Brna, ze čtveřice týmů z našeho regionu je na tom nejlépe druhá rezerva Pardubic.

HOKEJBALOVÁ 1. LIGA VÝCHOD PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

1. Brno (9 utkání/22 bodů), 2. Pardubice B (10/19), 3. Heřmanův Městec (10/16), 4. Svítkov Stars Pardubice (10/15), 5. Polička (8/11), 6. Malenovice (9/8), 7. Hodonín (10/8).