Vrcholem letní sezony pro atletky a atlety juniorské a dorostenecké kategorie bylo mistrovství České republiky, kterému se vzhledem k počtu startujících závodníků přiléhavě přezdívá Gigant. Letošní ročník se konal v Ostravě-Vítkovicích a do Pardubického kraje z něho putovalo celkem sedm cenných kovů a mnoho dalších velmi kvalitních umístění i překonaných osobních rekordů.

Jakub Racek bral ve výšce bronzovou medaili. | Foto: Hvězda Pardubice

Je nutno dodat, že samotná kvalifikace na tento podnik není jednoduchá, o medaile se v Ostravě podělili zástupci více než sedmi desítek oddílů.

K těm velmi úspěšným se zařadila pardubická Hvězda s bilancí 2 – 0 – 2.

O zlatou medaili se postaral hned na úvod šampionátu kladivář Jáchym Sádovský. Do juniorské soutěže nastupoval jako favorit, který vládne národním tabulkám s náskokem více než tří metrů. Papírové předpoklady také potvrdil, když hned dvakrát překonal 70 metrovou hranici a premiérový titul ozdobil nejlepším pokusem měřícím 70,85.

Z pozice nejlepší závodnice domácích tabulek nastupovala do kladivářského závodu také juniorka Alexandra Kollárovičová. Do závodu šla s čerstvým osobním rekordem a formu si nachystala i do Ostravy. Od první série vedla a když ji ve třetích pokusech přehodila Anna Sýkorová z Plzně, okamžitě na to reagovala novým osobním maximem 57,47 a šla zpět do čela. Na tento výkon žádnáze soupeřek nezareagovala.

1:44,82! Junior Dudycha zlomil více než čtvrt století staré české maximum

Medailovou sklizeň podtrhl oštěpař Pankrác Boháč. Ve vyrovnané soutěži dlouho čekal na ideální pokus, to se mu povedlo výkonem 62,57, čímž si zajistil třetí příčku.

O druhou bronzovou radost Hvězdy se postaral Jakub Racek ve výšce. V juniorském závodě postupoval úspěšně na 197 cm, což mu zajistilo třetí místo, byť pokusy na 201 cm byly více než nadějné.

Chrudimskou atletiku ozářil ziskem cenného kovu všestranný Adam Juliš. Zadařilo se mu v hodu diskem dorostenců, jeho nejkvalitnější pokus mířil do vzdálenosti 47,22 a to byl výkon mající stříbrnou hodnotu.

Do nejkratšího dorosteneckého sprintu nastupoval jako jede z medailových adeptů Michal Pražák oblékající dres Jiskry Ústí nad Orlicí. Svoji rychlost na stovce předvedl hned v rozběhu vítězstvím v čase 10,75. Ve finále potom tento čas ještě podstatně srazil (10,66) a útočil na titul, ovšem Filip Vojáček (USK Praha) vpadl do cíle o tři setiny dříve a do Ústí mířila stříbrná „placka“.

Svoji medailistku z republikového šampionátu má také Spartak Slatiňany. Výškařka Alice Cajthamlová se v dorosteneckém finále přenesla přes 171 cm a protože se povedlo prvním pokusem, padl jí do kapsy bronz.