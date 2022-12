BK KVIS Pardubice (5. místo, 7 výher/4 prohry) - BK Armex Děčín (4. místo, 8 výher/4 prohry).

Dnes 17:30, sportovní hala Dašická.

Pardubičtí dlouháni zakončili první polovinu základu dvojcifernou výhrou v Ústí nad Labem (81:71), která však nebyla tak přesvědčivá, jak se na první pohled zdá. Odpor soupeře totiž zlomili až v závěrečné čtvrtině, kdy otáčeli nepříznivý stav. Poslední kvartál nakonec ovládli 25:6, když Slunetě dovolili jediný koš ze hry.

“Zásadní bude, abychom začali bránit lépe jeden na jednoho. Ne jako na začátku zápasu v Ústí. Zvlášť to bude platit při obraně Nicholse a Waltona, kteří hrají velmi dobře. Celkově je Děčín bojovný tým, který je v každém utkání dobrý na doskoku, takže v této činnosti musíme být lepší. Pokud budeme kontrolovat doskok, budeme mít víc střel a tím i větší šanci zvítězit,“ přemítá pardubický kouč Dino Repeša.

Pardubice se po měsíci znovu přestaví doma. V hale Dašická naposledy padly před reprezentační pauzou s Brnem. Od té doby hrály před svými diváky jen v rámci Alpe Adria Cupu s chorvatským Furnirem.

„Po dlouhé době nás čeká domácí ligový zápas. Rád bych pozval všechny fanoušky do haly. Oni jsou naším šestým hráčem. Věřím, že jich přijde co nejvíce, my jim na hřišti ukážeme velkou energii a odhodlání získat další výhru,” slibuje Repeša.

Jana Štěrba, křídelní hráč BK KVIS Pardubice:

“Troufám si říct, že naše výkony mají stoupající tendenci, ruku v ruce s tím roste i naše sebedůvěra. Naším přáním a cílem pro nadcházející zápasy je, abychom tuto vítěznou sérii udrželi co nejdéle to půjde. Co se týče středečního soupeře, už několik let platí, že Děčínu se musíme vyrovnat v agresivitě, jak v obraně, tak na útočném doskoku. Jakmile se jim v tomto aspektu hry vyrovnáme, myslím si, že budeme mít blíže k vítězství. Po dlouhé době se konečně vracíme do domácí haly a před naše fanoušky se už opravdu moc těšíme, takže naše motivace je jasná!”