Body: Čolak 15, Rikić 15, Vyoral 14, Štěrba 12, Šafarčík 8, Pekárek 6, Svoboda 3 – Ivanauskas 17, Klassen 14, Kříž 14, Watson 8, Benda 8, Lockett 6, Simmons 5, Palyza 4. Rozhodčí: Hruša, Kec, Jedlička. Fauly: 20:24. Pět chyb: Benda (N). Trestné hody: 29/16 – 12/3. Trojky: 9:9. Doskoky: 32:48. Diváci: 1150.

Jeden koš. Pravda, musel by přijít po přesně střele za tříbodovým obloukem. Kdyby někdo pardubickým dlouhánům řekl, že prohrají s českým gigantem o tři body, asi by to brali. I když prohra je stále prohra…

Zápas začal podle papírových předpokladů. Hosté vytasili ze svého arzenálu zbraní přesnou trojkopalbu a ujal se vedení 18:11.

„Škoda našeho špatného začátku. Nymburk měl velký hlad,“ všiml si hlavní trenér Dino Repeša.

Jeho svěřenci ale manko postupně stahovali až se před koncem prvního poločasu vyšvihli do plusu (34:33).

„Vrátili jsme se zpátky do zápasu, dobrou práci odvedli hráči z lavičky.“

Ve třetí čtvrtině se oba týmy střídaly v kralování. Naopak čtvrtá, respektive její úvod vyšel Středočechům. Dostali se k sedmi bodům na víc. Beksa finišovala. Nejdříve vyrovnala a ještě v poslední minutě vedla. Koncovka ale vyšla Nymburku. Utkání bylo celou dobu nesmírně vyrovnané. Ani jeden jeden z týmů si nevypracoval vyšší než sedmi bodů. A dramatický průběh po celou dobu střetnutí ocenilo i jedenáct stovek diváků.

„Jsem velmi šťastný, že jsme se konečně mohli ukázat doma. Všichni viděli, jaký to je rozdíl, než když hrajeme venku. Fanoušci byli naším šestým hráčem,“ vypichuje Dino Repeša, který popisuje příčiny nezdaru: „Celkově jsme měli o šestnáct doskoků a zlepšit určitě musíme i trestné hody, minuli jsme jich hned třináct.“

Tomáš Vyoral (BK KVIS Pardubice): "Určitě jsme dnes měli na výhru. Bojovali jsme, co jsme mohli, ale bohužel jsme se asi porazili sami nedanými šestkami. Myslím si, že 76 bodů od Nymburku je super číslo. Náš hlavní problém byl nechci říct v nemohoucnosti, ale prostě v neproměňování střel. Zápasy s Nymburkem jsou fyzičtější než s jinými soupeři. My jsme teprve ve čtvrtek ráno přijeli z utkání Alpe Adria Cupu, čímž se nechci nějak vymlouvat na náročný program, ale v poslední čtvrtině nám chyběly síly."