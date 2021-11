Z Karate Lions Pardubice se podařilo splnit nominační kritéria především dorostencům a starším borcům. Devět závodníků dokázalo v těžké „covidové“ době získat nominační kritéria a mohli se tak zařadit mezi další reprezentanty z ostatních českých měst.

Ondřej Charvát, závodník a trenér v jedné osobě. Zdroj: Karate Lions Pardubice

Příprava do poslední chvíle

„Nultý den“ se ještě nezávodilo. Česká reprezentace však nezahálela a volné dopoledne využila k předzávodnímu tréninku, a tedy k doladění posledních detailů i taktické přípravě.

„Odpoledne se část týmu rozhodla vyrazit za památkami a poznat ve městě i jinou část, než luxusní hotel s nádherným velkým sálem, kde se turnaj uskutečnil. Historické centrum, obrovské tržnice a mnoho dalšího k vidění jsme si nemohli nechat ujít,“ říká předseda pardubického klubu Ondřej Charvát.

Šampionát rozjeli žáci

První den patřily žákovským kategoriím. Na tatami se postavil také dva pardubičtí zástupci: Vojtěch Rychtecký a Leopold Polák.

„Kluci se prali jako praví pardubičtí lvi a rozhodně se ve světě neztratili. Leopold vybojoval tři bronzové medaile a zazářil ve všech kategoriích kumite, do kterých nastoupil. Vojta po těžkých a urputných zápasech přidal do sbírky krásné páté místo,“ popisuje pardubický trenér Ondřej Charvát.

Druhý den světového šampionátu byl ve znamení konfrontace dorostenců a juniorů do jednadvaceti let. Pardubické barvy hájili Filip Filipi, Michal Kasal a Michal Dvořák.

„Úroveň závodníků byla neskutečná. Na turnaji bylo zřejmé, že v době, kdy se v České republice nesmělo vycházet z domu, v ostatní státech tvrdě trénovali a nikde nezaháleli,“ předesílá k těmto kategoriím Charvát.

„Filipovi se den vydařil na páté místo v kategorii kata U21 (junioři do 21 let), což o den později ještě vylepšil. Michal Kasal předvedl, že patří k elitě a probojoval se až do finále kategorie kumite sanbon shobu (zápas na šest bodů). Do finále bohužel nemohl z důvodu zranění nastoupit a pro českou výpravu tak přidal druhý nejcennější kov. Poslední želízko v ohni – Míša Dvořák – který soutěžil v kategorii Kata Intellectual (paralympijská kategorie) ukázal, že i on umí podávat perfektní výkony a svým zacvičením získal zlato a titul mistr světa shotokan karate v mládeži a v celkovém hodnocení obsadil druhé místo,“ zhodnotil Charvát výkony pardubických bojovníků.

Medailová úroda

V závěrečný den MS se vydali na tatami bít junioři a senioři. Za pardubický tým vyrazili do bojů Karolína Řezníčková, Benedikt Mrázek, Filip Filipi, Milan Tesař a Ondřej Charvát.

Hned první kategorie, kata muži, kde nás reprezentoval Filip, byla pro Českou republiku úspěšná. Po krásně zacvičených kata (předem daná sestava technik, boj s imaginárním soupeřem) se Filip probojoval na bronzovou příčku,“ vysvětluje.

Další pardubičtí závodníci v duelech kata nezávodili. Vydali se vstříc úspěchům pouze v kumite (zápasu). Po velmi vyrovnaných a tvrdých soubojích se závodníky z Ázerbájdžánu, Rumunska, domácími Turky a mnoha dalšími se jejich sbírka kovů značně rozrostla. Mnoho nechybělo a v kategorii kumite muži sanbon shobu mohlo být české finále. Nakonec však kategorii vyhrál závodník z Rumunska a pro české barvy zacinkalo Charvátovo stříbro a Filipiho bronz.

„Nezapadla ani Kája a další bronzová medaile pro naši juniorku byla na světě. Poslední body a kov nejcennější v individuálních kategoriích získal Milan. Nejdříve v kategorii kumite WKF (olympijská pravidla zápasu) obsadil sedmou příčku. A ve své oblíbené kategorii – ippon shobu (náhlá smrt, zápas na 2 body) – vystoupal až nejvýše a stal se mistrem světa shotokan karate,“ chválí kolegu Ondřej Charvát.

To však nebylo z nedělní sklizně vše. Turnaj byl zavřen zápasy týmů.

„V juniorkách pomáhala v bojích Kája v juniorech přidal ruku k dílu Beny. Jak dívčí, tak chlapecký týmy, vydřely bronzové medaile,“ praví.

Jen se převlékali…

Ten poslední den „osmanského“ šampionátu byl velmi náročný pro oba pardubické trenéry Ondřeje Charváta a Milana Tesaře.

„Neustále jsme měnili reprezentační soupravu za kimono, či nosili na sobě vše najednou a pobíhali z tatami na tatami,“ směje se Charvát.

Světového šampionátu se zúčastnilo třicet zemí světa ve 2000 startech.

„Jedná se o velký úspěch v této covidové době,“ dodává Ondřej Charvát.

ISTANBULSKÉ KOVY

Milan Tesař: 1. místo – kumite muži Ippon shobu +84 kg – mistr světa shotokan karate, 7. místo – kumite muži WKF +84 kg. Ondřej Charvát: 2. místo – kumite muži Sanbon shobu -84 kg. Filip Filipi: 3. místo – kata muži, 3. místo – kumite muži -84 kg Sanbon shobu, 5. místo – kata muži U21. Michal Kasal: 2. místo – kumite Sanbon shobu dorostenci -63 kg. Karolína Řezníčková: 3. místo – kumite juniorky -53kg Ippon shobu, 3. místo – kumite tým juniorky. Benedikt Mrázek: 3. místo – kumite tým junioři. Michal Dvořák: 3.místo – intellectual kata. Leopold Polák: 3. místo – kumite žáci 8-9 let Ippon shobu -40 kg, 3. místo – kumite žáci 8-9 let Sanbon shobu -40 kg, 3. místo – kumite žáci 8-9 let wkf -40 kg. Vojtěch Rychtecký: 5. místo – kumite žáci 10-11 let -30 kg Ippon shobu.