Jak je důležité míti Vondráčka! Podobnou větu může vyřknou nejen pardubická Hvězda, ale v podstatě celá krajská atletika. Nebýt zkušeného dvaatřicetiletého závodníka, vyšla by totiž na halovém mistrovství České republiky v Ostravě medailově naprázdno. Díky němu ovšem zaznamenala dvojitý výsledek na stupních vítězů.

Vrchol domácí halové sezony byl pochopitelně velmi ovlivněn koronavirovou pandemií. Dlouhou dobu nebylo vůbec jisté, zda se šampionát uskuteční a v jakém rozsahu. Nakonec se organizátorům podařilo zajistit výjimku a mistrovství tak mohlo proběhnout, byť za přísných opatření ohledně testování a přístupu do haly.

Znovu stál nejvýše

Tomu, že halový šampionát zůstal v kalendáři, byl Jiří Vondráček bezesporu rád. Vždyť je to takříkajíc jeho „revír“, do Ostravy přijel jako čtyřnásobný mistr republiky v trojskoku. Nu, po víkendu se číslo změnilo a nyní je pětinásobným králem sektoru.

Ve své hlavní disciplíně potvrdil Vondráček svoji dlouhodobou pozici mezi top českými trojskokany. Nejlépe mu vyšel pokus ve druhé sérii, kdy dolétl do vzdálenosti 15,86 m a uštědřil tím všem soupeřům K. O., pátý titul halového mistra České republiky byl na světě. Nikdo na to nedokázal reagovat, lídr letošních tuzemských halových tabulek Ondřej Vodák (VSK Univerzita Brno) se musel spokojit se stříbrnou pozicí za 15,61 a rovněž bronzový Zdeněk Kubát z pražské Dukly skočil za patnáctimetrovou hranici (15,16).

Protože s jídlem roste chuť, postavil se druhý den Jiří Vondráček s nemenším odhodláním do soutěže ve skoku do dálky. Jednak tam mohl právem pomýšlet na přední příčky, navíc on i ostatní účastníci dostali dopředu „dárek“, neboť se ze šampionátu odhlásil český dálkař číslo jedna Radek Juška. A tím byl boj o medaile rázem daleko otevřenější. Vondráček i v tomto případě „prodal“ svoji kvalitní přípravu na toto mistrovství, v průběhu soutěže postupně zlepšoval svůj výkon až na konečných 726 centimetrů a tím si jasně řekl o třetí příčku. A ještě cennější medaile nebyly daleko, vítězný Jakub Bystroň (SSK Vítkovice) bral zlato za 744 cm a druhý Jakub Rusek (Dukla Praha) stříbro za 736.

Kovy pro odchovance

Z dalších zástupců krajské atletiky zaznamenal v Ostravě nejlepší výsledek Tomáš Čapek (AC Pardubice). Osobním rekordem 203 centimetrů vybojoval pěkné páté místo ve skoku vysokém. V elitní desítce se objevily ještě dvě atletky, a sice Lucie Dvořáková (Atletika Chrudim) v tyči za 350 cm a Justýna Brýdlová (AC Vysoké Mýto) ve výšce za 165 cm. Obě skončily desáté.

Bohatou medailovou sbírku získali v ostravské hale závodníci, kteří v současné době hájí barvy českých top klubů, ovšem jsou odchovanci regionální atletiky, případně v nedávné minulosti zdejšími kluby prošli. Jako například čtvrtkařka Lada Vondrová z USK Praha (dříve Atletika Polička a Hvězda Pardubice), která časem 52,20 splnila roli jasné favoritky a s vysokými ambicemi se vydá na blížící se halové mistrovství Evropy do polské Toruně. Tamtéž čeká start i na suverénního mistra republiky v běhu na 3000 metrů Jana Friše (7:57,72). On i ve stejném závodu bronzový parťák z Dukly Praha Jáchym Kovář strávili podstatnou část svého atletického mládí v litomyšlské Jiskře. Odchovankyně vysokomýtské atletiky Zdeňka Seidlová doběhla na 400 metrů za Vondrovou třetí (54,86). David Holý (USK Praha), který svoji atletickou kariéru nastartoval v chrudimském klubu, si doběhl pro stříbro na 60 metrů překážek (8,15), když jediným přemožitelem mu byl reprezentant Petr Svoboda (7,90).