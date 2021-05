Penalty Chrudimi nepřály. Teplice odvrátily první mečbol

Přání rozhodnout nevyslyšeno. Chrudimští futsalisté postup do finále play off (zatím) neoslavili. Ve třetím semifinálovém zápase dvakrát neudrželi vedení, následně nezvládli penaltový rozstřel a musí tak v pátek na čtvrté utkání do Chomutova.

Smutný hrdina. Tomáš Koudelka (v bílém) dřel a bojoval jako vždy, potom však zahodil rozhodující penaltu. | Foto: Iva Hošková

Žádné oťukávání, ostrý nástup. Chrudimští se dostali do vedení hned po patnácti vteřinách zápasu, když Koudelka našel Yuriho a ten přivítal brankáře Casassu přízemní střelou do teplické sítě. Náskok však soupeř umazal po dvou minutách Paulinhem, na ukázkovou trefu Davida Drozda odpověděl stejný hráč druhou trefou v zápase v patnácté minutě a uzavřel tím nezvyklé gólové hody prvního poločasu. Po pauze se již hrálo velmi opatrně, bez větších brankových příležitostí na jedné či druhé straně. „Jak jsme očekávali, byl to další vyrovnaný zápas. První poločas se hrálo hodně otevřeně, po přestávce jsme byli více na balonu, ale nebyli jsme schopni skórovat,“ smutnil trenér Felipe Conde. Duel tak došel až do prodloužení a následných pokutových kopů, kde Chrudim pohořela – neproměnili Max a Koudelka. Což rozhodlo o tom, že se série za stavu 2:1 pro Chrudim přesouvá na čtvrtý zápas zpět do Chomutova (zítra od 19:00). FK Chrudim – Svarog FC Teplice 2:2 (2:2), pen. 2:4.

Branky: 1. Yuri (Koudelka), 8. D. Drozd (Yuri) – 3. Paulinho (Joao Salla), 15. Paulinho (Deco). Stav série: 2:1.

Chrudim: Rennan (Javorski) – Yuri, Everton, Mužík, Mareš, Kubát, Max, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Malý, Balog, Slováček.

Teplice: Casassa – Baran, Tato, Šebek, Deco, Joao Salla, Alemao, Rodrigo Taverna, Paulinho, César, Gansukh.