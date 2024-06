Když nepadal, vítězil. A zlobil tím své soupeře, i když vlastně jen trochu. Velkou jízdu svému kolegovi Janu Faltejskovi přáli. Ten v rámci červnového mítinku na Pardubickém závodišti zaznamenal výjimečných pět vítězství. Jednou vyhrál pro černošedé barvy stáje BoKaBau a čtyřikrát se radoval na koních Jiřího Charváta, v jehož barvách má pozici stájové jedničky. Tři ze čtyř „modrožlutých“ vítězů připravil Pavel Tůma, šampiona kvalifikace Korfu a také klisnu Sardinii trénuje Faltejskova manželka Alžběta.

Vítěz kvalifikace na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou Korfu. | Foto: MIlan Křiček

„Kdy jsem vyhrál pětkrát, to nevím. Ani to není podstatné. Hlavně, že se daří. Člověk se snaží udělat pro majitele co nejvíc může, ale to se snažíme všichni. A že sedím na dobrých koních, to je to plus,“ shrnul svůj úspěšný den Faltejsek.

Pět vítězství… S čím jste vlastně dneska nespokojený?

Pád z Dang Dosse byl zbytečný. A mrzí mě pád z Coupstara na Irské lavici. Trochu nahoře přibrzdil a vyskočil jsem. Dalo se s tím něco dělat, ale ne vždycky se podaří zůstat v sedle.

Právě s Coupstarem, který je specialista na Pardubice, jste loni ani letos neprohráli. Tam asi mohla být šestá čárka? Možná i očekávaná?

To se nedá říct. Pořád je to mladý kůň, který se učí. A tady byli zkušenější koně. Coupstar je šikovný, ale i tyhle errory se stanou.

Mělo na to vliv, že jste najížděli na Irskou lavici z druhé strany směrem k divákům, což není její tradiční překonávaní?

Spíš jsme tam byli takoví nahečmaní. Možná jsem to měl udělat jinak… Je to poučení pro příště.

Úspěšné trio: žokej Jan Faltejsek, trenér Pavel Tůma, majitel stáje Jiří Charvát.Zdroj: Petr ŠedivýPojďme k vašemu prvenství s Korfu v hlavním dostihu, v kvalifikačním Poháru Slavia pojišťovny. Dlouho vás nebylo slyšet takhle radostně si zařvat v uličce mezi diváky…

Mám z toho vítězství obrovskou radost, protože tomu koni moc věřím. Máme ho s manželkou doma pátým rokem.

Jaký to byl dostih?

Až na jednu chybku to jelo podle plánu. Na rozdíl od první kvalifikace byl Korfu klidnější, nefrčel tolik. Pořád přemýšlíme o ideální distanci pro něj. Tady těch 5200 metrů je to, co bude asi potřebovat. Ale uvidíme. Hlavně, aby byl zdravý.

Další velká chvíle přišla ve Zlatém poháru s dalším vlastním odchovancem Jiřího Charváta. Jak ses svezl na New Friendovi, který udržel stoprocentní úspěšnost?

New Friend je vážně frajer! Věděl jsem, že to bude těžké. Byl tam Ange Pitou (pozn.: hnědák trenéra Josefa Váni st.), a taky Perry Owens od Vocáskových. Toho jsme naposledy porazili jen o kousek. Právě ten předchozí dostih poslal New Frienda dál, takže jsem doufal, že to bude lepší. Věděl jsem o těchto koních, ale taky tady byla otázka, co Jarda Myška provede s Hola Que Tal, dlouho neběhal. Byla to neskutečná rychlostní palba. Rozběhaní koně dojeli do cíle fakt dobře.

Se Sardinií jste se o bleskové tempo postaral vy. Bylo v plánu jít takhle rychle?

Sardinie mě hodně potěšila. Je z naší stáje. Že budu jezdit takhle pozitivně, to jsem ani nečekal. Kobylka fungovala perfektně, dobře skákala, takže jsem si to vzal na sebe a na to konto jsme porazili Dylanku. Ta je hodně kvalitní kůň. Konečně se nám se Sardinií podařilo vyhrát. Byli jsme mnohokrát druzí, teď to konečně vyšlo.

Vítěz Zlatého poháru města Pardubic New Friend.Zdroj: Hana VytopilováTakže půjde cestou dostihů pro klisny s výhledem na Cenu Laty Brandisové, což je vrchol dostihů pro klisny při mítinku Velké pardubické?

Určitě. Je to plán od loňska. Díky tomu, že je pětiletá, je otevřena spousta možností.

Další vítězství přišlo s George Of Beaumontem, a to stylem start-cíl. Takhle to mělo být?

On v tom dostihu neměl soupeře. Jen to chtělo dobře odjezdit a nezkazit mu to. Byla vysoká pravděpodobnost, že pokud se nestane žádná neočekávaná situace, vyhraje. Tam jsme splnili roli favorita.

A ještě Roscoff, polobratr výborného Roncala. Tohle vítězství hodnotíte jak?

Šel si svoji práci, bylo to fajnové.

VÝSLEDKY JANA FALTEJSKA v rámci mítinku

1. místo Cena společnosti SEED SERVICE, s.r.o. - proutěné překážky

ROSCOFF, trenér Pavel Tůma, stáj Dr. Charvát

1. místo Cena společnosti K-K METAL, a.s. – Memoriál Ing. Stanislava Hošáka

SARDINIE, trenérka Alžběta Faltejsková, stáj BoKaBau s.r.o.

1. místo Zlatý pohár města Pardubic

NEW FRIEND, trenér Pavel Tůma, stáj Dr. Charvát

1. místo Pohár Slavia pojišťovny – II. kvalifikace na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

KORFU, trenérka Alžběta Faltejsková, stáj Dr. Charvát

1. místo Cena společnosti Montáže Brož, s.r.o.

GEORGE OF BEAUMONT, trenér Pavel Tůma, stáj Dr. Charvát

pád Pohár BICZ holding 2024

COUPSTAR, trenér Pavel Tůma, stáj Dr. Charvát

pád Cena společnosti Synthesia, a.s.

DANG DOSS, trenérka Alžběta Faltejsková, stáj Protendon-Hulínský

(z tiskové zprávy)

KATEŘINA ANNA NOHAVOVÁ