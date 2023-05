Obehraná písnička, která po druhém finálovém zápasu 1.Futsalové ligy zhořkla chrudimským futsalistům ještě více. Plzeň opět ukázala, že je mistrem svého řemesla, když díky svojí power play otočila již ztracený zápas. Svěřenci trenéra Condeho tak prohráli na domácí palubovce 4:5. Zápas navíc byl plný emocí. Künstner viděl červenou kartu a výkon rozhodčích budil rozpaky. Třetí finálový zápas se odehraje v pátek od 19. hodin na palubovce Plzně.

Sestřih všech branek z druhého finálového zápasu 1. Futsalové ligy mezi Chrudimí a Plzní. | Video: 1. FUTSAL liga

FINÁLE, 2. zápas: FK Chrudim – SK Interobal Plzeň 4:5 (3:1)

Branky: 1. Slováček (Pett), 15. P. Drozd (Pett), 17. Dudu, 34. Valadares (Torres) – 20. Rešetár (Holý), 28. Kozár (Seidler), 29. Holý (Rešetár), 36. Caio (Seidler), 36. Vnuk. ŽK: 5:3. ČK: 0:1 (Künstner po druhé žluté kartě). Stav série: 0:2. FK Chrudim: Dudu (Špánik, Gerčák) – Pett, Slováček, Torres, Radovanovič – Everton, Koudelka, D. Drozd, P. Drozd – Valadares, Kubát, Balog. SK Interobal Plzeň: Vahala (40. Němec) – Rick, Caio, Kozár, Diece – Holý, Vnuk, Seidler, Rešetár – Křivánek, Künstner, Knobloch, Buchta.

Domácí vlétli do zápasu nevídaným stylem a v 1. minutě již Slováček poslal své spoluhráče do vedení. V patnácté minutě se Dudu vytasil se zákrokem proti Rickovi a rychle vyslal do protiútoku Petta, který připravil gól pro Pavla Drozda. Hosté ihned přistoupili ke hře bez brankáře a Dudu tuhle chybu skvěle potrestal.

Západočeská power play ale pokračovala dál a Rešetár těsně před koncem první půle snížil – 3:1. Interobal pokračoval v nastaveném trendu i ve druhém poločase a v 28. minutě snížil v přesilovce Rick.

Za krátkou chvíli se začínalo od nuly, jelikož Holý opět využil power play.

Domácím vrátil Valadares vedení po vyloučení Künstnera, který předvedl dvojitý zkrat, ale svěřenci trenéra Kopeckého opět zapnuli mód power play a po slepených trefách Caia a Vnuka oslavili druhé vítězství v sérii. Chrudim prohrává v sérii 0:2 a musí odvracet mečbol.

Pavel Drozd (hráč Chrudimi): „Vstoupili jsme do toho dobře, chtěli jsme hrát jinak než v Plzni, povedlo se nám to, dali jsme rychlý gól a byli jsme na koni. Všechno šlo podle plánu. Ale druhá půle byla taková ta naše klasika. Dostali jsme laciné góly, Plzeň se dostala na svoje tempo a z power play nás přehrála. My jsme schopní power play bránit pět minut, aniž by vystřelili, pak přijde jeden nástřel z rohu před branku a je z toho gól. A takto se to opakuje. Z vedení 3:1 a 4:3 jsme schopní udělat takový výsledek. Nechápu to. Už jsme takovou situaci jednou zažili. Musíme vydržet hrát víc než jeden poločas, jinak Plzeň neporazíme.“

Zdroj: Youtube