První poločas hrála Chrudim tak, jak jí fanoušci znají. Dominantní výkon ale nemohla dlouhou dobu přetavit i v dominanci na světelné tabuli. Domácí pozorně bránili, a tak se chrudimští fanoušci dočkali úvodní trefy svých oblíbenců až ve 14. minutě. To napřáhl z přímého kopu Everton a potvrdil tak svoji střeleckou formu. Helas následně vyzkoušel hru bez brankáře, kterou hosté záhy potrestali. Úspěšným střelcem byl Pavel Drozd.

Dvoubrankové vedení vydrželo hostům až do 31. minuty. Po zlepšeném výkonu domácích se prosadil Lukšija, jenž se objevil nikým nehlídaný na levém křídle a přízemní střelou překonal do té doby jistého Dudua. Brazilský brankář musel lovit míč ze sítě i podruhé, to byl střelecky úspěšný Havel.

Chrudim již nedokázala na srovnání stavu zareagovat a musela se tak smířit s pouhým ziskem jednoho bodu. Nečekaná ztráta dvou bodů společně s jasnou výhrou Plzně nad sestupujícím Ústím nad Labem 16:1 tak pravděpodobně rozhodla o tom, že vítězem základní části se stane Interobal.