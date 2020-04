Nebude se běhat, jezdit na kole ani závodit na motorkách. Jakkoli lze veškerá opatření chápat, tak se nelze ani divit rozčarování na straně pořadatelů. Vždyť za všemi plánovanými akcemi, které jsou nuceni bez pardonu škrtat, stojí spousta převážně dobrovolné obětavé práce. A ta přichází vniveč…

Atletika

V rámci Českého atletického svazu byly zatím zrušeny veškeré závody a soutěže, které byly termínovány do 30. dubna 2020, mimo jiné včetně pardubického mistrovství České republiky v půlmaratónu. V květnu se mají rozběhnout mistrovské soutěže družstev, což je krajně nejisté.



Vynucené škrty postihly také regionální zápolení, po Deseti jarních kilometrech v Kunčině a Svitavské desítce vypadly z běžeckého seriálu Iscarex Cup 2020 rovněž Běh Javorkou v České Třebové (bez náhrady), Jaroměřský kros, který měl být současně mistrovstvím České republiky veteránů (odložen na 25. října) či premiérový Širokodolský kros v Širokém Dole u Poličky (odložen na 19. července). A velice pravděpodobně to nebude zdaleka všechno, neboť v závěru dubna a v květnu je kalendář seriálu skutečně nabitý. V akutním ohrožení je třeba i prvomájový 55. ročník Běhu kolem poličských hradeb.



Ani litomyšlští pořadatelé zřejmě nebudou moci přivítat atlety a atlety všech generací na Běhu Černou horou v závěru dubna, jsou však odhodlání svůj podnik posunout klidně do podzimních měsíců.

Šachy

Na nějaké tradice koronavirus skutečně nehledí. Jarní svátky si v Městečku Trnávce nikdo neuměl představit bez setkání šachistů a šachistek z celého širokého okolí. Velikonoční turnaj v bleskovém šachu napsal v obci pod Cimburkem historii sahající do osmdesátých let minulého století, na letošek (11. dubna) plánovaný 36. ročník oblíbené akce však její organizátoři museli zrušit. Podobný případ představuje i Orlická šachovnice v Ústí nad Orlicí, tento jarní mládežnický turnaj by měl letos slavit „50. narozeniny“, pokud se tak však stane, bude to až v podzimním náhradním termínu.

Cyklistika

Jízda na kole je jednou z aktivit, jaká se i v temných dobách provozovat dá, samozřejmě ovšem jen v individuální podobě. Hromadné akce jsou v tuto chvíli nemyslitelné, což se bolestně dotýká známých ä účastníky hojně obsazovaných seriálů závodů, které se jezdí i na Svitavsku.



Pohár Českomoravské vrchoviny měl mít v letošním roce celkem sedm zastávek, o jednu však už s jistotou přišel. Poprvé byl do jeho kalendáře zařazen významný závod Cyklo Maštale s centrem v Proseči (20. června), ten však byl zrušen bez náhrady. Další pořadatelé ještě čekají na vývoj situace, minimálně o Poličském cross country (10. května) a MTB časovce v Osíku u Litomyšle (6. června) si však mnoho iluzí dělat nelze.



Desetidílný moravskotřebovský Cykloman 2020 zatím zrušení některého z naplánovaných podniků neoznámil, zejména uskutečnění zahajovacího silničního prologu (19. dubna) se však jako reálné nejeví. Nejbližší další akce má potom přijít na řadu až v závěru května, takže nezbývá než čekat a doufat.



Ohroženo je také nejvýznamnější cyklistické zápolení svitavského regionu Závod míru nejmladších v Jevíčku. Jeho 44. ročník se měl na Malé Hané letos konat od 8. do 10. května a protože se jedná o mezinárodní závod, kterého se účastní mladí cyklisté z celé Evropy, je nabíledni, že už vzhledem k uzavření hranic České republiky a dalších států bude jeho organizace v obvyklé podobě nemožná. Ostatně řada důležitých tuzemských cykloakcí byla již zrušena bez náhrady (mj. Gracia Orlová), případně v lepším případě odložena (Závod míru U23). Zda bude jevíčské klání úplně „odpískáno“, nebo se pořadatelé pokusí najít jiný termín, zatím nebylo zveřejněno.

Motorismus

Sportovní kalamitu zažívají veškerá motoristická odvětví. Seznam odložených či rovnou zrušených podniků narůstá každým dnem a jen tak se nezastaví.



Motokros a sajdkárkros. Zatím byly odvolány dva úvodní podniky mezinárodního mistrovství České republiky v Pacově (náhradní termín v říjnu) a Lokti nad Ohří (náhradní termín zatím neupřesněn). Nejbližší možností, jak odstartovat sezonu, je 31. květen a závod v Opatově u Svitav, i ten je ovšem s obrovským otazníkem. Navíc nelze vůbec predikovat, jak to i v kladné variantě bude v případě pokračujícího uzavření hranic s účastí zahraničních motokrosařů. Také seriál republikového šampionátu sajdkárkosařů a quadistů doznal úhony, přeloženy nebo zrušeny byly závody v Sedlčanech, Mohelnici a Jiníně. Jak tomu bude na konci května v Březové nad Svitavou a v polovině června v Bělé u Jevíčka, to je otázka. Ještě dříve, o svátečním víkendu 8. a 9. května, měl ožít areál v Horním Újezdu-Cikově, kde se měly odjet podniky Přeboru SMS Pardubice a mistrovství České republiky juniorů. A ani s nimi to příliš nadějně nevypadá.



Plochá dráha. Všechny plochodrážní závody v republice jsou postupně rušeny a neúprosně se blíží datum 2. května, kdy se měl na stadionu ve svitavské Cihelně konat očekávaný plochodrážní svátek: mistrovství ČR jednotlivců. Poznámku ZRUŠENO či ODLOŽENO u něho zatím v oficiálním kalendáři nenajdeme, je to však nejspíše toliko otázka času.



Automobily. A abychom nezůstaly jen v našem okrese a podívali se i k sousedům, tak zrušen byl také tradiční závod automobilů do vrchů Ústecká 21 na trati z Ústí nad Orlicí na Andrlův chlum.