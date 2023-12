Letos naposledy. Junioři a dorostenci FK Chrudim odehráli ve Vysokém Mýtě letošní poslední kolo svých soutěží. Zazářila především starší kategorie, která nasázela Plzni i Mělníku dohromady osmnáct branek. Díky dvěma vítězstvím zůstávají svěřenci trenéra Bartka na druhém místě tabulky. Dorostenci svoje střetnutí s Interobalem sice nezvládli, ale následně si poradili s Mělníkem a zůstávají ve vyrovnané tabulce šestí.

Juniorské a dorostenecké naděje chrudimského futsalu se představili ve Vysokém Mýtě. | Foto: FK Chrudim

Juniorská liga: FK Chrudim – Interobal Plzeň 9:1 (3:1)

Branky: Holub 2, Lang 2, Bíško 2, Tomek 2, Hromek - Lemon.

Souboj druhého se třetím týmem tabulky sliboval vyrovnané utkání, ale Chrudimští byli proti a od začátku diktovali tempo. Chvilkové zaváhání sice dovolilo Plzni snížit na 2:1, žádné drama se však nekonalo. Východočeši nadále kontrovali průběh. a když ve druhém poločase rozjeli svůj um na plné obrátky, začali si vypracovávat šance. A hlavně je i proměňovat! Konečné vítězství 9:1 plně odpovídá dění na palubovce.

Juniorská liga: FK Chrudim – Olympik Mělník 9:2 (5:0)

Branky: Holub 4, Hromek 2, Lang, Tomek, vlastní – Banga 2.

Chrudimští byli favority, a proto se hosté zatáhli na svoji polovinu a snažili se dobře bránit. Tato strategie vydržela Mělníku do 11. minuty, kdy otevřel skóre Hromek, čímž nastartoval své spoluhráče, kteří přidali v rychlém sledu další čtyři branky. I po změně stran šlo zejména o souboj mělnického brankáře s východočeskými střelci, kteří přes koncert zahozených šancí navýšili své vedení. Mělníku se podařilo pouze využít dvou chyb a kosmeticky upravit výsledek.

Sestava FK Chrudim: Špánik, Kobera - Lang, Bíško, Tichý, Hromek - Tomek, Skohoutil, Rešetár, Holub – Meduna, Šimon.

Jan Bartek, trenér FK Chrudim: „Proti Plzni jsme šli cílevědomě za vítězstvím a hráče musím za předvedenou hru a chuť hrát zodpovědně i za rozhodnutého stavu pochválit. Mělník proti nám nastoupil s tvrdou defenzivou, hráči ale prokázali svoji trpělivost a po první brance utkání plně kontrolovali. Mrzí mě snad pouze to, že jsme nebyli ještě více efektivní. Ale to je asi jediná kaňka na kráse, protože jinak jsme to dnes zvládli perfektně.“

Dorostenci si smlsli na obou svých soupeřích.Zdroj: FK Chrudim

Dorostenecká liga: FK Chrudim – Interobal Plzeň 1:4 (0:2)

Branky: Henderson - Jiřinec, Votípka, Kolesa, Rožánek.

Po vyrovnaném úvodu začali být Plzenští lepší a Východočeši tak mohli být rádi, že do přestávky inkasovali pouze dvakrát. Druhý poločas už byl vyrovnanější a Hendersonovi se podařilo vstřelit kontaktní gól, bohužel soupeř zase rychle odskočil a zaslouženě se radoval ze tří bodů.

Dorostenecká liga: FK Chrudim – Olympik Mělník 2:0 (0:0)

Branky: Slanina, Růžička

Obě mužstva od počátku trpělivě bránila, naopak se těžko dostávala do šancí, a tak šlo o to, které udělá první chybu. O všem rozhodla 26. minuta, kdy nejprve neproměnil tutovku mělnický Hertl, aby zaúřadovalo pravidlo nedáš – dostaneš a z protiútoku poslal Chrudimské do vedení Slanina. Ke konci zkusil soupeř hru bez brankáře, což potrestalgólem do prázdné Růžička.

Sestava FK Chrudim: Kolbaba - Komárek, Růžička, Látal, Henderson - Slanina, Pilný, Dvořák, Bauer, Bohůněk.

Jan Bartek, trenér FK Chrudim: „Proti Plzni jsme hlavně v prvním poločase propadli v individuálním bránění a organizaci hry směrem dozadu. Škoda neproměněných velkých příležitostí krátce před přestávkou, to nás mohlo nakopnout. Jinak ale byla Plzeň futsalovější a vyhrála zaslouženě. S Mělníkem nebylo utkání o kráse, ale zase jsme zahráli mnohem důsledněji v obraně. Bonusem za trpělivost je naše výhra a navíc bez obdržené branky. Z tohoto pohledu nemám hráčům co vytknout.“

Další kolo soutěží čeká na chrudimské mládežníky hned první víkend nového roku. V neděli 7. ledna přivítají na své domovské palubovce v Heřmanově Městci Žabinské Vlky Brno a Amor Kloboučky Vyškov.

(FK Chrudim - Radek Pecina)