David Půlpán (TT9) měl ve skupině oba pozdější finalisty, a sice naturalizovaného čínského hráče, hájícího barvy Austrálie (Lin Ma) a Joshuu Staceyeho z Velké Británie. S těmito dvěma soupeři neměl David moc šancí, takže se spíše soustředil na čtvrtého hráče skupiny, Holanďana Barta Van Der Zandena, se kterým podal výkon z kategorie lepší průměr, nicméně utkání prohrál po dramatickém průběhu 2:3 na sety.

V kategorii družstev TT9-TT10 bojovalo jediné ryze české družstvo David Půlpán/Ivan Karabec. Bohužel celkem smolně nedokázali postoupit ze skupiny, když v úvodní čtyřhře podlehli páru Bourdonnaye (FRA)/Nozdrunov (RUS) 2:3 a David prohrál s Bourdonnayem 0:3. Ten samý scénář se v podstatě opakoval i ve druhém utkání proti japonskému družstvu Iwabuchi/Kakita. Opět prohraná čtyřhra 2:3 a David podlehl světové dvojce Iwabuchimu 1:3 na sety. I přes 6 odvrácených mečbolů ve čtvrtém setu, které David dokázal odmítnout (prohrával již 4:10), nakonec čtvrtý set prohrál 10:12 a celkově tak 1:3. David s Ivanem tedy do dalších bojů již nezasáhli.

„Z osobního hlediska turnaj hodnotím jako vydařený, především z pohledu vedoucího výpravy, která celkem čítala 6 hráčů a 5 členů realizačního týmu/doprovodů, že jsme vše zvládli a ve zdraví se všichni vrátili domů. Kdyby se turnaj konal o 14 dní později, tak bychom na něj za současných podmínek ani nemohli odletět,“ spokojeně hodnotil akci David Půlpán. Co chybělo k velké senzaci v podobě výhry nad zástupcem úzké světové špičky? „K vítězství nad světovou dvojkou chybělo to, abych po celé utkání vydržel hrát na 120-150 procent svých možností, což reálně dost dobře nejde,“ nadlehčeně reaguje. „Zpravidla tak dokážete zahrát jeden set, maximálně dva, ale ne celé utkání,“ zvážněl Půlpán, který za svůj výkon sklidil zasloužené uznání.

I jemu koronavirus silně komplikuje další sportovní program, o budoucnosti tak zatím není jasno. „Co se týče dalšího programu, tak všechny turnaje následující po tomto turnaji ve Španělsku byly odloženy, zatím pouze turnaje s původním datem konání do konce dubna. Jedná se o turnaje v Číně, Itálii a Jordánsku. Do konce kalendářního roku plánuji ještě jet na turnaj do Slovinska, v červnu opět do Španělska a v listopadu do Indonésie,“ dodává stolní tenista David Půlpán.