Kámen ze srdce odvalen. Pardubičtí basketbalisté vršili prohry a nervozita v klubu se zvyšovala. Teď si však mohou nejen jejich příznivci oddychnout. Černou můru zamáčkli v Alpe Adria Cupu. Sebevědomí jim může posílit fakt, že se vypořádali s nejlepším slovenským týmem (83:75). Levicím navíc uštědřili první prohru v tomto evropském poháru.

Zamakali na obraně

V první čtvrtině ještě domácím drhly na známé palubovce botasky. Druhá čtvrtina ale zápas zlomila. Beksa ji vyhrála o deset.

Začali jsme nervózně, ale po čtyřech prohrách je to asi normální. Běhali jsme dobře dopředu, dobře jsme bránili, ale těžko jsme si vytvářeli otevřené střely. Od druhé čtvrtiny jsme se zklidnili. V poločase jsme sice vedli o devět bodů, ale mohli jsme být klidně v plusu o patnáct,“ míní kouč Dino Repeša.

Až na lehké nervy v závěru byl dominantnějším celkem ten s hlavou koně.

„Škoda, že se hosté v koncovce přiblížili na rozdíl tří bodů. Na druhou stranu hráli jsme proti výbornému týmu. Pro mě jsou Levice nejlepším týmem slovenské ligy. Patrioti mají velké sebevědomí, hlavně v útoku, což se projevovalo i tím, že ve druhém poločase proměňovaly i těžké střely,“ podotýká chorvatský trenér, který zdůrazňuje: „Pro nás je důležité, že jsme se vrátili na vítěznou cestu. Takhle chceme pokračovat v sobotu proti Děčínu.“

Základech úspěchu se stalo výrazné zlepšení defenzivní činnosti. Vždyť kdypak naposledy Beksa udržela soka pod osmdesáti body.

„Poslední tři týdny jsme na tréninku pracovali především na obraně. To je ale dlouhodobá záležitost. My musíme přenést věci z tréninku, které tam děláme dobře, do zápasu,“ opakuje známou pravdu Dino Repeša.

Pomalejší Vyo rozjezd

Nejlepším střelcem pardubického týmu, celého zápasu se stal Tomáš Vyoral.

Nastřádal dvaadvacet bodů. Ruku rozpohyboval až po dvanácti nulových minutách.

„Ačkoliv některé pasáže nebyly ještě úplně optimální, tak jsme podali o sto procent lepší výkon, než řekněme, v šesti předchozích zápasech. Od takového výkonu se musíme odrazit hlavně v obraně,“ má jasno reprezentační rozehrávač, který na toto téma dodává: „Náš tréninkový náboj je kolikrát daleko vyšší než v zápase. Konečně jsme to promítli i do utkání a v obraně jsme podali výkon, jakého jsme schopní.

Ještě je nutné zmínit jednoho strůjce vítězství. Josef Potoček, který se vrátil po zranění, nasypal do levického koše šestnáct bodů. Proměnil pět ze šesti trojkových pokusů, když jeden z nich dokonal akcí and one, tedy koš s faulem. Pokud mu to takhle pálí, nemusí mu vadit nálepka: distanční střelec…