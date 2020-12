Tuři tak splnili úkol a po Pardubicích a Ostravě využili i v předehrávaném utkání proti Pražanům skutečnosti, že soupeř proti nim vyrukoval bez několika klíčových mužů. V případě USK to bylo trio Sehnal, Rikič, Mareš.

Hosté vedli 2:0 a potom už ani jednou. Tuři hráli agresivně v obraně, nápaditě v útoku a mladé protihráče dostávali pod tlak. Výsledkem bylo hned zkraje druhé čtvrtky jejich dvouciferné vedení a z toto plynoucí kontrola nad vývojem střetnutí. Nástup do druhého poločasu se jim nepovedl (0:7), ovšem postupně se jim vrátila herní jistota a za stavu 61:40 se zdálo být vymalováno.

Od té chvíli však šel výkon domácích valem dolů, začali vršit chyby, místo jednoduchých řešení volili složitá, v obraně se objevovalo stále více okének a bojovný soupeř se dotáhl na rozdíl osmi bodů necelé čtyři minuty před koncem. Drama však Tuři nepřipustili, Svoboda vnesl košem s faulem a proměněnou šestkou do jejich řad definitivní klid.

„Smekám klobouk před USK za to, co v poslední době předvádí a co předvedl i v tomto utkání. Většina týmů by to po prvním poločase nejspíše zabalila, ale tenhle mladý a houževnatý celek s obrovskou budoucností to nevzdal a udělal nám to pěkně těžké. Nebo jsme si to těžké udělali sami,“ okomentoval duel svitavský trenér Lukáš Pivoda.

„Absolutně nerozumím některým rozhodnutím, jaká jsme schopni udělat, ať v útoku nebo obraně. V prvním poločase hrajeme slušné utkání na obou stranách hřiště a ve druhém, zejména ve čtvrté čtvrtině, úplně odejdeme. V útoku hrajeme velmi hloupě a v obraně neplníme pokyny, z čehož dostáváme spoustu bodů. Jako bychom dostali v průběhu zápasu nějakou nemoc a začali dělat všechno naopak. Jestli se toto bude dít i nadále, tak s tím budeme mít velké problémy,“ nelíbilo se Pivodovi představení jeho svěřenců v závěru utkání, kdy se ještě málem strachovali o výsledek. „V první půlce tam od nás bylo hodně příslibů, ale to, co jsme hráli po změně stran, trochu pokazilo dojem z výhry,“ dodal Lukáš Pivoda.

„Byl to pro nás bez tří důležitých hráčů velmi těžký zápas. Výsledek je nakonec pozitivní v tom, že doma jsme vyhráli o osmnáct bodů, teď prohráli o jedenáct a máme tak lepší skóre. Naším cílem bylo zastavit ofenzivní sílu Svitav a jejich útočný doskok, na kterém jsou výborné. V prvním poločase jsme neměli dost koncentrace a energie, ale ve druhém a speciálně v poslední čtvrtině to bylo mnohem lepší, takže nakonec mohu být spokojen,“ vyjádřil se kormidelník USK Praha Dino Repeša.

„Soupeř přijel v oslabené sestavě a kvůli tomu jsme ho asi trochu podcenili,“ přemítal svitavský Rostislav Dragoun. „Sice jsme si od začátku drželi určitý náskok, ovšem USK je tým, který bojuje čtyřicet minut a nezáleží na tom, jaké je skóre. Takže jsme ho nechali vrátit se do zápasu, a to vinou klasických zbytečných ztrát. Místo, abychom vedení navýšili, utkání jsme si zdramatizovali. To jsou chyby, z nichž se musíme poučit,“ dodal autor devíti bodů.

„Ze začátku se mi zdálo, že jsme byli docela laxní a bez energie, což se potom ukázalo. Prohrávali jsme, nedávali volné střely, nechali domácí chodit do rychlých protiútoků, ztráceli míče. Ale jsem na nás pyšný, že jsme se ve druhém poločase dokázali vrátit a náš mladý tým ukázal charakter,“ poznamenal nejlepší střelec utkání Patrick Samoura, jenž se loučil s českou ligou před odchodem do zámoří.

16. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – USK Praha 77:66 (24:16, 48:31, 66:46)

Body: Svoboda 16, Slezák 12, Bujnoch 10, Dragoun 9, Sehnal 9, Marko 7, Křivánek 6, Johnson 4, Welsch 4 – Samoura 22, Macháč 13, Štěrba 9, Bátovský 9, Vyroubal 5, Kolář 4, Vlk 2, Fuxa 2. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Hartig. Fauly: 19:21. Trestné hody: 16/10 – 22/14. Trojky: 7:4. Doskoky: 35:39. Hráno bez diváků.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (93.3), 2. BK Opava (92.9), 3. USK Praha (62.5), 4. Basket Brno (61.5), 5. BC Geosan Kolín (53.8), 6. Sluneta Ústí nad Labem (50.0), 7. BK Armex Děčín (42.9), 8. BK JIP Pardubice (40.0), 9. Dekstone Tuři Svitavy (37.5), 10. Královští sokoli Hradec Králové (35.7), 11. NH Ostrava (21.4), 12. BK Olomoucko (7.1).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. Sluneta Ústí nad Labem (úterý 5. ledna, hala Na Střelnici).