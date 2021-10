Atlet IVO STRNAD z litomyšlské Jiskry se mezi takové borce letos zařadil. A jeho počiny jsou tím obdivuhodnější, že na ně dosáhl po sedmdesátce.

„Věk nezastavím, ale jsem rád, že se atletice mohu pořád na takové úrovni věnovat,“ říká závodník, jehož doménou jsou především tyč a překážky, ale v Česku vládne i ve vícebojích.

„Všichni zažíváme druhým rokem složité období, což platí i pro atletiku a sport obecně. S přihlédnutím ke všem okolnostem jsem s letošní sezonou spokojen, jenom mě mrzí, že se opět nekonaly žádné mezinárodní akce,“ poznamenal Strnad, jenž přitom patřil v minulých letech k nejúspěšnějším českým reprezentantům na nejvýznamnějších veteránských soutěžích včetně mistrovství světa a Evropy.

Zpět ke zmíněným českým rekordům. Jak bylo řečeno v úvodu, Ivo Strnad jich v roce 2021 překonal hned sedm v kategorii mužů nad 70 let: na hladké padesátce, na 60 a 80 metrů překážek, v desetiboji a hned třikrát ve svém oblíbeném skoku o tyči. Ten aktuální má hodnotu 327 centimetrů.

„Jako drobnou kuriozitu mohu zmínit, že se mi podařilo bodovat pro družstvo Jiskry Litomyšl na všech třech kolech letošní druhé ligy mužů ve skoku o tyči. To si myslím, že v sedmdesáti letech není špatné…,“ pousmál se Ivo Strnad nad faktem, že se díky svým výkonům neztrácí v sektoru s konkurenty často o dvě generace mladšími…

A jeho atletické plány do budoucna? Ivo Strnad dělá maximum pro to, aby se udržel ve formě, jeho tréninkový zápal mu lze jenom závidět. Zároveň však zůstává pevně na zemi.

„Ono plánovat si můžete ledacos, ale roky jsou tady a smazat se nedají. Nikdo nemládne a všechno záleží na zdraví. Nejdůležitější je se ráno probudit, teprve potom můžu začít myslet na atletiku a svoje výkony a výsledky,“ přemítá litomyšlský nestor.

Jeho vroucím přáním pro rok 2022 je, aby se otevřely mezinárodní soutěže. „Ono je to samozřejmě pro člověka motivace, aby viděl, jak je na tom v porovnání se zahraničními soupeři a aby je třeba i porazil,“ netají se Ivo Strnad.

„V příští sezoně by se měly konat halový evropský šampionát v portugalské Braze a v létě potom světové veteránské mistrovství pod otevřeným nebem ve finském Tampere. To by byly moje hlavní cíle, jestliže to bude možné,“ dodal úspěšný atlet.