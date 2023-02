Po tři čtvrtiny se utkání vyvíjelo sice mírně, ale přece jen ve prospěch domácích basketbalistů, kteří byli po většinu času o pár bodíku vepředu. To se změnilo ve čtvrtém kvartálu, kdy jim střelba odešla a proměnili jenom pět z osmnácti pokusů z pole. A to se ukázalo jako velký problém, protože na opačné straně úřadovalo produktivní duo Hicks – Pecka (dohromady se tito hráči postarali o 45 bodů svého týmu). I tak měla Beksa i v koncovce nakročeno k vítězství, vedla ještě 75:73 a 77:76, jenže o rozhodující akci zápasu se postaral výborný Hicks. Jeho nájezd skončil jednak košem, jednak faulem a proměněnou šestkou (77:79). A závěrečná pardubická snaha k úspěchu v podobě obratu či alespoň vyrovnání nevedla.

Dino Repeša, trenér Pardubic: Určitě jsme nebránili tak, jak jsme bránili v posledních šesti zápasech, kdy nám soupeři dávali průměrně 62 bodů, teď to bylo 79. Rozhodly detaily: nějaké naše chyby, koncentrace v obraně 1 na 1, hlavně na konci druhé a třetí čtvrtiny, kdy soupeř dal koše v posledních sekundách. Také jsme minuli dost jednoduchých střel zpod koše. Na konci takto vyrovnaného zápasu proti tak kvalitnímu soupeřil právě tohle rozhoduje.

Tomáš Vyoral, hráč Pardubic: Byl to vyrovnaný zápas. Myslím si, že rozhodlo to, jak jsme vstoupili do druhého poločasu, kdy to od nás bylo takové ospalé, pořádně jsme se nerozběhli. Tomu, jak jsme vstoupili do třetí čtvrtiny, pak odpovídal celý druhý poločas. Měli jsme v něm úseky, které jsme odehráli dobře, ale celkově to v našem podání byla spíš křeč. O výsledku rozhodly detaily, my jsme to bohužel nezvládli.

Jan Šotnar, trenér Ústí nad Labem: Myslím si, že to byl hrozně pěkný zápas pro fanoušky. Bylo vidět, že hrají dva týmy se slušnou formou, oba měly nějakou vítěznou sérii. Chtěl bych poděkovat svým hráčům. Pro nás to bylo těžké utkání v tom, že jsme ve středu hráli náročný pohárový duel v Opavě, museli jsme se fyzicky a psychicky zkonsolidovat, že budeme čelit dalšímu těžkému soupeři. Zvládli jsme to v hlavách, což byl hlavní důvod, proč jsme zvítězili na tak kvalitním týmem, jakým jsou Pardubice.

Tony Hicks, hráč Ústí nad Labem: Jsem moc rád za výhru. Věděli jsme, že to bude opravdu těžký zápas, jak z fyzického pohledu, tak z důvodu, že oba týmy hrají úplně jiný basketbal. Myslím si, že jsme vyhráli tím, že jsme se snažili neustále zvyšovat naše tempo. Nakonec byla jedním z hlavních faktorů i naše obrana, a také mentalita. Přijeli jsme sem správně psychicky naladěni, s vítěznou mentalitou, na hřišti jsme nevypustili žádný míč. Vítězství si moc vážíme.

KOOPERATIVA NBL, 22. kolo: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 77:79 (20:19, 42:37, 65:61). Body: Rikič 17, Vyoral 13, Pekárek 8, Švrdlík 8, Čolak 8, Štěrba 7, Neal 7, Šafarčík 6, Burda 3 – Hicks 26, Pecka 19, Martin 13, Svejcar 13, Nábělek 4, Karlovský 2, Johnson 2. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Melichárek. Fauly 20:23. Pět chyb: Johnson (UL). Trestné hody: 17/11 – 13/9. Trojky: 6:8. Doskoky: 36:34. Diváci: 913.

Kooperativa NBL bude od 8. února pokračovat nadstavbovou částí. Ve skupině A1 se dvoukolově každý s každým utkají Brno (17-5), Nymburk (15-7), Ústí nad Labem (14-8), Děčín (14-8), Pardubice (13-9), Opava (12-10), Kolín (12-10) a Ostrava (11-11). Šest nejlepších týmů si zajistí čtvrtfinále, sedmý a osmý celek konečné tabulky půjdou do předkola play off. Skupinu A2 odehrají USK Praha (10-12), Slavia Praha (6-16), Olomoucko (4-18) a Hradec Králové (4-18). Hraje se čtyřkolově, první dvě družstva postoupí do předkola, na nejhorší tým čeká baráž o NBL s vítězem první ligy.

Pardubický program pro nadcházející týden je ovšem jiný. Ve středu čeká na Beksu odveta dobře rozehraného čtvrtfinále Alpe Adria Cupu ve Spišské Nové Vsi a v sobotu odehraje čtvrtfinálový zápas českého poháru v Kolíně. Do nadstavbových bojů vstoupí 13. února.