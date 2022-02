Pardubická obrana, která tak výtečně fungovala ve středu proti USK, nedokázala opavský nápor zachytit. Třiapadesát obdržených bodů za dvacet minut byla šílená „darda“, výsledek druhé čtvrtky 16:35 (!) mluvil o dění na hřišti jasně.

Otázka zněla: Dokáže se Beksa sebrat a když nic jiného, tak Opavanům ukázat, že takhle snadné vítězství si neodvezou? A ejhle, ono se ukázalo, že být to jít mohlo.

Domácí zapnuli vyšší obrátky a za necelých pět minut zlikvidovali třináct bodů ze svého manka (55:60) a byla jich rázem plná palubovka.

Jenže Opava, to není soubor nazdárků, ale vyspělý zkušený celek, přišel time out, uklidnění a do konce třetí čtvrtiny zase utekla „na dvě cifry“.

A tak to zůstalo, jakkoli bylo úsilí Beksy zdramatizování koncovky značné. Leč jakýkoli záblesk naděje, že by se mohla přiblížit, soupeř v zárodku zadusil.

Její kouč Repeša musel po dvou technických chybách opustit lavičku.

„Utekla nám jedna čtvrtina a ta rozhodla o osudu celého utkání. Sice jsme měli ve druhém poločase dobrý úsek, kdy jsme stáhli ztrátu na pět bodů, ale s tím polštářem, jaký Opava měla, bylo těžké něco dělat. Když hosté potřebovali, tak si došli do situací, které jim vyhovovaly, a zkušeně si zápas pohlídali,“ okomentoval duel asistent pardubického trenéra Adam Konvalinka.

„Hrát celý zápas tak je ve druhém poločase, měli bychom šanci. Bohužel jsme si v první půli nechali soupeře vinou našich chyb a nedůrazu utéci a nabrali takový deficit, že to proti tak silnému týmu, jakým je Opava, nemohlo stačit,“ litoval autor jedenácti bodů Kamil Švrdlík.

Jednalo se o poslední kolo před reprezentační přestávkou. Další utkání má Beksa na programu 3. března a bude jí derby s Královskými sokoly.

SKUPINA A1, 6. kolo:

BK Pardubice – BK Opava 79:91 (19:18, 35:53, 61:73). Body: Šafarčík 14, Pekárek 11, Švrdlík 11, Henry 9, Vyoral 9, Vrankovič 8, Walton 8, Potoček 4, Svoboda 3, Burda 2 – Markusson 17, Klečka 14, Šiřina 13, Jurečka 9, Gniadek 9, Kouřil 8, Slavík 6, Kvapil 6, Švandrlík 5, Zbránek 4. Rozhodčí: Hruša, Kurz, Hartig. Fauly: 23:17. Trestné hody: 14/10 – 24/23. Trojky: 9:10. Doskoky: 38:36. Diváci: 782.