13:00 – Cena společnosti Charvát Group s.r.o.

13:40 – Pohár BICZ holding 14:10 – Cena Tipsport

14:45 – Cena města Pardubic – kvalifikace na 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

15:20 – Cena Služeb města Pardubic

15:55 – Cena společnosti Falcon Security, s.r.o.

16:30 – Cena Jezdectví

17:05 – Cena za podpory Premin

Před dvěma lety zbrzdila start sezóny koronavirová opatření, takže první kvalifikace se odběhla až začátkem července a jejím vítězem se stal Theophilos (ž. Bartoš).

Reprezentant početného Dostihového klubu iSport-Váňa zazářil ve Velké pardubické o rok dříve a právě zmíněný kvalifikační úspěch je jeho posledním triumfem. Každopádně stále patří mezi naší nejužší špičku a už je rozběhaný, když druhý skončil v tradiční Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem. Tehdy nemohl být v jeho sedle jeho tradiční jezdecký partner Josef Bartoš, který tehdy jezdil v Itálii, ale nyní osvědčená dvojice znovu spojí své síly.

Vítězství No Time To Lose (ž. Velek) ve Velké pardubické už je celkem vousaté, když v říjnu od něho uběhne pět let. Také bude ve třinácti letech nejstarším koněm v poli, což ovšem neznamená, že by jeho výkony měly sestupnou tendenci. Párkrát se sice zdálo, že jeho kariéra směřuje ke konci, ovšem loni byl jak politý živou vodou.

Jedním z jeho přemožitelů byl tehdy Mr Spex (ž. Liška). Svěřenec Luboše Urbánka při své premiéře ve Velké pardubické třetí příčkou definitivně potvrdil, že patří k nejnadějnějším zástupcům nastupující krosové generace.V loňském vydání úvodní kvalifikace ho poprvé vedl žokej Ondřej Velek, a přestože sázkový kurz 20:1 nenapovídal nejvyšším ambicím, výsledem bylo jisté vítězství. Ve Velké pardubické sice No Time To Lose nesplnil roli favorita, nicméně na neoblíbené dráze bral čtvrté místo.

V jeho prospěch hovoří skutečnost, že se může nadále zlepšovat, na druhou stranu se tentokrát musí obejít bez podpory stálého jezdeckého partnera z loňské sezóny Jana Kratochvíla. Jeho v sedle nahradí Martin Liška.

Pardubické dostihové závodiště ozářil Noční Měsíc

K naší krosové špičce patří rovněž Player (ž. Novák). Svěřenec Lenky Kvapilové se může pochlubit stříbrem z předloňské Velké pardubické a v první kvalifikaci obsadil v posledních dvou letech třetí a čtvrtou příčku. Na startu budou ještě další dva medailisté z Velké pardubické.

Chicname de Cotte (ž. Solignac) v ní skončil v roce 2019 třetí, ale poté jeho kariéru přibrzdily zdravotní problémy a na dráhu se vrátil až o dva roky později třetím místem v Ceně Vltavy.

Stretton (ž. Myška) skončil v roce 2019 dokonce druhý a o rok dříve třetí. V posledních sezónách se mu ale nedaří.

Mohou překvapit!

Do počtu by neměla být ani dvojice svěřenců slovenského trenéra Jaroslava Brečky. Star (ž. Matuský) se v loňské Velké pardubické vzepřel roli outsidera, když navzdory uvolněnému sedlu svého trenéra skončil šestý.

Jeho tréninkový druh Kaiserwalzer (am. Mullins) tehdy sice stejně jako Player skončil na Taxisu, nicméně o měsíc dříve zvítězil před Theophilem v závěrečné kvalifikaci. V jeho sedle bude Patrick Mullins, který v březnu zářil na Cheltenhamském festivalu. Na největším překážkovém mítinku světa totiž získal trojici vítězství.

Nejmladším koněm v poli je sedmiletý Dey Rey (Kocman), který sice mezi neužší špičku zatím nepatří, ale je na něj spoleh a postupně jde nahoru. V Pardubicích se představil už před dvěma týdny, kdy skončil čtvrtý v Úvodní cross country.

Aspoň krátkou zmínku zasluhuje také Cena společnosti Tipsport, v níž se utká špička specialistů na krátké krosy. Že vyšší věk nutně nemusí znamenat ztrátu rychlosti, dokazují už desetiletí Chrystal Cross (ž. Myška) a Lad In (ž. Složil), kteří v uvedeném pořadí obsadili první dvě místa v říjnovém Poplerově memoriálu.

Výhodu startu v nohách má Lianel (Kocman). Ten totiž do Pardubic zamířil už před dvěma týdny, kdy překvapivě porazil top favorita Northerly Winda. Podceňovat nelze ani zbylou čtveřici účastníků dostihu.