Svěřenci trenéra Felipe Condeho otevřeli brankový účet zápasu hned ve třetí minutě poté, co Torres dobře napadal a trefil se do prázdné branky.

Druhý zásah potom visel ve vzduchu po dobu dalších několika minut. Ve třinácté zafungovala výborně brazilská spolupráce, když Everton přihrál Capinhovi, jenž se nemýlil a zaznamenal gól.

Chrudim i nadále na palubovce dominovala, ale skóre se měnilo pouze v její neprospěch.

V šestadvacáté minutě přišel pro hosty nepochopitelný zkrat, když dvěma slepenými brankami vyrovnal Maxharraj. Chrudim už další zásah nezaznamenala a po remíze 2:2 ztrácí na první Plzeň pět bodů.

Felipe Conde, trenér FK Chrudim: „Se Spartou jsme neodehráli špatný zápas, musíme si ale vážit toho, co soupeř předvedl. Dnes totiž mohl vyhrát každý tým. Doména se v průběhu hry měnila, a proto je výsledek zřejmě spravedlivý. V prvním poločase měly oba týmy podobné šance, ale my je lépe využili a do kabin tak šli s vedením 2:0. Do druhé půle jsme se však vrátili s nižší koncentrací, naopak Sparta se ve hře zvedla a skóre spravedlivě zremizovala. My se po vyrovnání opět zlepšili a vytvořili si i příležitosti, které nám mohly přinést vítězství, ale nevyužili jsme je. Takže si myslím, že je konečný výsledek spravedlivý."

Tomáš Koudelka (FK Chrudim): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, šli jsme do rychlého vedení a poté nás několikrát podržel Dudu. Do poločasové přestávky jsme odcházeli za stavu 2:0, ovšem na šance to bylo minimálně vyrovnané. Zápas rozhodla jedna minuta, kde jsme si nesplnili obranné povinnosti a nechali si vyrovnat. Poté jsme se hodně tlačili za vítězným gólem, ovšem dnes jsme nebyli tak hladoví v koncovce jako v jiných zápasech. I přes závěrečnou power play, kde jsme osm vteřin před koncem netrefili prázdnou bránu, se nám nepodařilo vyhrát, a proto jedeme z prahy zklamáni.”