Půlpán: Motivace prát se s handicapem byla větší než sebelítost

Talent je jeden z hlavních předpokladů pro to, abyste mohli dělat sport na vrcholové úrovni. Jenže to nestačí. Potřebujete přidat výdrž a odvahu se vypořádat s nejrůznějšími nástrahami běžného života. Zdárným důkazem toho je handicapovaný stolní tenista David Půlpán (28 let) z Třibřich. Nikdy neměl na růžích ustláno a musel překonávat překážky v osobním, i sportovním životě. A že jich opravdu nebylo málo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

David Půlpán: bojovník tělem i duší | Foto: FB sportovce

Handicap je první obrovská překážka, která Davidovi stála v životě. Trpí vrozenou vývojovou vadou, při niž pravá dolní končetina je zhruba o dvacet centimetrů kratší než ta druhá. Naštěstí pro něj přišla v devíti letech operace, kde Davidovi pomohli s růstem pravé nohy a problém nebyl tak kritický, jak se může zdát. Hlavní zásluhu má ortoprotéza, která mu umožňuje lepší pohyb. Za zelené stoly ho přivedl strýc a Půlpán hned od prvních úderů vyčníval ve svém ročníku. Jak sám říká: „Handicap mě vlastně moc nebrzdil. Ba naopak jsem se vždy snažil vyrovnat ostatním, což se mi dařilo.“ Přímá linka do reprezentace V sedmnácti letech mu trenér nabídl, že může jít hrát stolní tenis za handicapované. Následoval tedy přesun z Chrudimi až do reprezentace. Od začátku naznačoval, že má šanci uspět ne jen na okresních turnajích a může být velikým příslibem pro národní tým. David Půlpán je nepřetržitě od roku 2016 mistrem republiky ve své kategorii. Stal se trojnásobným mistrem a dvojnásobným vicemistrem světa do 23 let. Výsledky mluví za vše a skromnost tady není na místě. Cílem finále. Stolní tenista Půlpán míří do Kostariky Z hráče na funkcionáře Psal se rok 2017 a David začal postupně uvažovat nad tím, zda by se nedal svaz parastolního tenisu vést lépe než doposud a během krátké doby se vypracoval v neoficiálního předsedu svazu na kterém leželo obrovské břímě. Sám David tuto životní etapu hodnotí slovy: „Představoval jsem si to jak Hurvínek válku a musel jsem uznat, že to není vůbec jednoduché.“ I přes to, ale je rozhodně spokojený se svým působením: „Povedlo se nám přivést talentované hráče a především nás zařadit do svazu stolního tenisu, kde máme možnost o sobě rozhodovat.“ Vedoucí úlohu na svazu ale již opustil a předává agendu dalšímu odvážlivci. „Přerušil jsem doktorské studium a rád bych se ubíral směrem ekonomického rázu. A nadále chci působit v reprezentaci jako hráč,“ dodává David Půlpán.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu