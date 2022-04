Devětadvacetiletý trenér považuje za favorita soupeře a vůbec mu nevadí, že začíná venku. "Při tomto modelu play off ani není výhodou začínat v domácím prostředí. Být to na dvě výhry, může to pomoci, ale v případě čtyřech musí být tým celkově lepší než soupeř," říká Repeša pro Deník.

Do play off vstupujete až ze šesté příčky. Jak byste zhodnotil nadstavbovou část z pardubického pohledu?

Nemohu hodnotit jen skupinu A1, protože v jejím průběhu jsme absolvovali závěrečné turnaje Českého poháru i Alpe Adria Cupu.

Dobře, jaké je vaše hodnocení obou Final Four?

S oběma jsem spokojen. Ziskem bronzové medaile v domácím poháru jsme splnili první předsezonní cíl. Výkony v evropském poháru jsem byl překvapen. Alpe Adria se totiž rok od roku stává kvalitnější soutěží se silnými týmy. Škoda, že jsme měli na Slovensku zraněné některé hráče. Nakonec jsme prohráli až ve finále.

Energický kouč pardubických basketbalistů Dino Repeša.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Prohrané koncovky v hlavě nestraší

A co řeknete na adresu Kooperativa NBL?

Teď je před námi vrchol třetí soutěže, ve které letos nastupujeme. Po základní části jsme drželi čtvrté místo a mým plánem bylo ho minimálně udržet. To se nepodařilo a s tím tedy nemohu být úplně spokojen.

V průběhu skupiny A1 jste pokukovali po třetí příčce. Proč ten ústup z pozic?

Měli jsme velmi náročný program. To se projevilo v koncovkách zápasů, kdy jsme čtyři zápasy, z toho tři v řadě prohráli o dva body. V každém jsme měli střelu na vítězství a v Ústí dokonce dvě. Mít o dvě výhry více, tak jsme skončili čtvrtí. Na druhou stranu play off je daleko důležitější. Takže ty všechny neproměněné střely rád vyměním za vítěznou v sedmém utkání proti Brnu nyní ve čtvrtfinále (pousměje se).

V únoru a březnu vám odpadával hráč za hráčem. Doplatili jste také zdravotní stav?

Je pravda, že byl špatný. V novém roce jsme tahali sedmizápasovou šňůru výher napříč všemi soutěžemi. Právě proto, že jsme byli všichni zdraví. Potom se Šafarčík zranil v národním týmu a ocitl se měsíc a půl mimo hru. Ve Final Four v Levicích si Potoček zlomil ruku. Hráli jsme ve slabší rotaci a když se k tomu přičtou tři utkání týdně, na hráčích se projevovala i únava. V těch zápasech, kdy jsme prohráli o dva body, a vlastně i ve finále Alpe Adria Cupu jsme nezvládli poslední čtvrtinu. Byl to jasný signál, že jsme byli unavení. To ovšem nemění nic na tom, že musíme zlepšit koncovku.

Je také v basketbale play off novou soutěží? Zapomíná se na všechny neduhy, nebo se může projevit pošramocené sebevědomí?

Do play off vstoupíme s čistou hlavou. Po každém utkání dělám s hráči videoanalýzu. Rekapitulujeme si, co jsme udělali špatně a vypíchnu pozitivní věci. Podle mě nemáme žádný mentální problém kvůli prohraným koncovkám. Důležité je, že jsme až na Potočka po dvou a půl měsících všichni zdraví. Navíc jsme rozšířili tým a Shundela z Ukrajiny a Vučkoviče z Bosny. Máme deset vyrovnaných hráčů.

Do Pardubic jste nešel pro to, abyste vypadl hned ve čtvrtfinále. Jak je daleko k vašim předsezonním medailovým plánům?

Nic se nemění. V našich silách je čtvrtfinále zvládnout. Brno se dá považovat za menšího favorita, ale jen proto, že skončilo v tabulce o tři místa před námi. Na druhou stranu pro žádný tým není jednoduché vyhrát čtyřikrát. Při tomto modelu play off ani není výhodou začínat v domácím prostředí. Být to na dvě výhry, může to pomoci, ale v případě čtyřech musí být tým lepší než soupeř.

Jinými slovy je vám jedno, že nezačínáte v hale Dašická?

Je mi to jedno. Brno bude jako favorit pod větším tlakem. Nebude mít lehké vyhrát každý domácí zápas. O to se už postaráme (úsměv).

Co může v sérii rozhodovat?

Do obrana, a zdravotní stavy v době, kdy se bude série natahovat k pátému, šestému, sedmému zápasu. V neposlední řadě pak mentální nastavení hráčů i celého týmu.

Grafika Deníku před vypuknutím čtvrtfinálové série.Zdroj: Jakub Rusek

Letos zkusím udělat víc

Odkud hrozí největší nebezpečí ze strany Brna?

V letošní sezoně jsme spolu odehráli pět zápasů. Tři jsme prohráli a dva vyhráli. Brno má talentovaný tým s velice silnou rotací. Měli méně zdravotních trablů než my. To byl hlavní rozdíl a důvod, proč skončili před námi. Každý vzájemný zápas byl dramatický. Stejně to bude i ve čtvrtfinále. Brno hraje velmi dobře v obraně, což dodává energii útoku. Mají organizovaný útok a hrají jako tým.

Kterého hráče se nejvíce obáváte?

Nemohu vyzdvihnout jednoho, který je důležitější než ostatní. Brno disponuje silnou základní pětkou i lavičkou. Má velmi zajímavé hráče, dobré cizince. Jejich devízou je široká rotace. Každý z brněnských hráčů může rozhodnout zápas.

Dá se vůbec ještě něco na protivníka vymyslet?

Jasně. Konečně jsme měli více času na přípravu. Pracovali jsme na nějakých systémech v obraně i v útoku. Však to uvidíte v zápasech.

Vaší tajnou zbraní by mohly být čerstvé akvizice ze zahraničí. Bude to ten pověstný jazýček na vahách?

Oba dva jsou cizinci, mohou přinést do naší hry mentalitu svých národů. Vučkovič je dobrý na doskoku i v obraně. Jak je pro nás důležitý Shundel, ukázal v Opavě. U něj byl problém, že měl dlouho pauzu, ve které netrénoval. Asi dvacet dní, protože neměl možnost připravovat se kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Před tím hrál ve velmi seriózním týmu, kterým bylo Dnipro, čtvrtý celek kvalitní ukrajinské ligy. Jsem velmi rád, že oba hráči před vrcholem sezony posílili náš kádr.

Souboje Pardubic s Brnem se dají označit jako konfrontace mladých trenérů. Proč by měla zvítězit vaše filozofie?

Už jsem měl jednou tu možnost hrát proti Růžovi ve čtvrtfinále. V minulé sezoně jsme tam s USK prohráli v pátém rozhodujícím utkání. Uvidíme nyní, ale páté, šesté utkání bude určitě. Oba máme podobnou filozofii založenou na obraně, oba rádi zkoušíme něco nového. Očekávám taktické bitvy.

Máte zvláštní motivaci, protože vás Růžička vyřadil?

Já mám motivaci pro každý zápas. Takže i proti Růžovi. Vloni jsme měli šanci postarat se o velké překvapení, protože USK Praha byl v sérii outsiderem. Tím se situace liší, protože páté místo pro USK byl velmi dobrý výsledek. Letos zkusím vymyslet a udělat víc, abychom neskončili už ve čtvrtfinále. Série je otevřená.

S jakým průběžným stavem budete spokojen po prvním návratu z Brna?

Vyhrát každý zápas, takže 2:0 pro nás (směje se). Pokud se to povede, řeknu si: super. Když to bude 1:1, řeknu si: v pořádku. No a kdybychom náhodou prohrávali 0:2, tak si řeknu: Ještě zdaleka není konec. Basket je hra plná zvratů. V jednotlivých zápasech i v celé sérii.

Jak čtvrtfinále dopadne?

Netipuji. Já jsem velmi špatný tipér. Co řeknu, vyjde přesně naopak.