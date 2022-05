V Chrudimi se odehrálo velmi vyhrocené utkání. Ze sedaček se zvedali fanoušci po každém druhém ostrém zákroku. Mnoho diváků však nepochopilo potyčku mezi hráči a trenéry obou mužstev po závěrečném hvizdu. "Ta potyčka v závěru už z mého pohledu byla navíc. Na druhou stranu je to finále a ty emoce tam jsou. Vyhrocené to bude i v Plzni," říká nejproduktivnější hráč základní části, David Drozd.

Třetí utkání bylo velmi vyhrocené až do posledních vteřin zápasu. Na rozhodující trefu jste čekali poměrně dlouho. Jak hodnotíte tedy utkání, kde jste získali mečbol? David Drozd (vlevo) a Pavel Drozd (vpravo)Zdroj: Ivana Hošková

Tak já ho můžu hodnotit jenom pozitivně. My jsme vyhráli zaslouženě a máme mečbol. Všichni jsme byli opravdu strašně šťastní, že jsme to urvali, protože ta branka visela ve vzduchu dlouho. Nebyli jsme schopní to tam dotlačit, ale v tom prodloužení to tam naštěstí už padlo (úsměv).

Přišlo mi, že Plzeň posledních dvacet minut už nemohla a hráči tahali nohy. Souhlasíte?

Myslím si, že jsme na ně vlítli od začátku, což byla naše taktika. My chceme na ně hodit tlak hned od úvodních minut, aby oni museli běhat. Máte pravdu, taky mi přišlo, že jim docházejí síly, ale my jsme stále nemohli dát tu branku, ale nakonec jsme to zlomili za což jsme velmi rádi.

Proti Plzni patříte k nejlepším hráčům, ale přebral jste spíše defenzivní roli. Byť šance máte, tak ne a ne to tam spadnout. Snažíte se na to nemyslet?

Snažím se to v té hlavě nemít. Přece jenom hrajeme týmový sport a když se střelecky nedaří mně tak se daří někomu jinému. Ve třetím zápase to rozhodl Torres a hlavní je, že jsme to zvládli jako tým a vyhráli. Máte pravdu, že do těch šancí se dostávám. Trefuji tyčky, brankaře a prostě to tam nespadlo. V základní části se mi dařilo, tak věřím, že to zlomím v mečbolovém zápase v Plzni.

Ve třetím zápase padalo hodně karet, bylo mraky faulů. Přiostřuje se i mimo hřiště. Co vy na to?

Ty první dvě finále byli takový měkký. Nepadalo mnoho karet a ani se moc obecně nefaulovalo. My jsme si řekli, že do toho budeme víc šlapat, protože rozhodčí to pouští. Z obou stran to je tedy hodně přiostřený. Závěr, ta potyčka, už z mého pohledu byla navíc. Na druhou stranu je to finále a ty emoce tam jsou a vyhrocené to bude i v Plzni.

Jediná branka Plzně padla opět z power play. Přijde mi však, že už jste našli ten správný recept jak ji bránit, protože krom této gólové příležitosti toho moc svěřenci trenéra Kopeckého neměli.

My jsme se na to připravovali už před prvním zápasem té finálové série. Myslím si, že čím víc spolu hrajeme, tak tím víc máme soupeře načteného. Víte co, my hrajeme proti sobě už možná pátý nebo šestý zápas v sezoně a nemáme se moc čím překvapit. Každý zápas to bráníme líp a líp a rozhodujou čím dál tím menší detaily.

Říká se, že chrudimský palubovka je rychlejší, a že se vám tady hraje lépe než v Plzni. Je to důvod proč doma vám nestačí?

Tyhle naše parkety jsou opravdu hodně rychlý (smích). My to máme rádi a umíme toho využívat. Plzeňská palubovka oproti tý naší je spíše pomalejší a hodně tam skáče míč. Tam zase mají výhodu oni, že to tam znají. Teď se ukáže jestli oni toho využíjí a pošlou sérii zpět ještě do Chrudimi.

Dnes se může už rozhodnout o vítězi finálové série. Nebyla by však škoda, kdybyste přišli o takto vyprodanou halu a bouřlivou atmosféru?

Já si myslím, že si tu atmosféru klidně necháme ujít, když to v té Plzni urveme a s fanoušky to oslavíme po návratu!