Rozdíl třídy! Sokoli doma dostali lekci od Tatranu

Krutá srážka s realitou. Sokoli během října překvapili nejen své fanoušky, když porazili Vítkovice, které si brousí zuby na nejvyšší příčky. Následně pardubičtí florbalisté přehráli i pražské Black Angels. Do třetice to ale nevyšlo. V sedmém kole Livesport Superligy narazili na Tatran Střešovice, kterému nemohli konkurovat a prohráli rozdílem třídy a to výsledkem 2:12.

Sestřih utkání | Video: Youtube/Sokoli Pardubice